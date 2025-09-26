頭份警處理家暴開槍擊斃持刀男 苗檢偵結認正當防衛不起訴

苗栗縣頭份警分局吳姓員警4月間處理家暴案件，於過程中開槍擊斃持刀挾持女友的蔡姓男子。蔡男家屬提出過失致死告訴，檢方今日偵查終結，認吳姓員警所為為正當防衛及依法令之行為，而為不起訴處分。（民眾提供）

苗栗縣頭份警分局吳姓員警4月間處理家暴案件，於過程中開槍擊斃持刀挾持女友的蔡姓男子。蔡男家屬提出過失致死告訴，吳姓員警被移送苗栗地檢署偵辦，3萬元交保。苗栗地檢署於今日偵查終結，認吳姓員警所為為正當防衛及依法令之行為，而為不起訴處分。

頭份警分局於4月18日凌晨0時15分接獲報案，指頭份市信義路有家庭暴力案件，立即通報線上警網前往查處，現場49歲蔡姓男子酒後疑因感情問題家暴陳姓同居女友，2人從住處一路爭吵至社區1樓停車空間。

吳姓員警與另一名員警到場，蔡男情緒激動，手持菜刀揮舞，並勒頸挾持陳女，員警喝令放下刀械，蔡男不為所動，反而揪扯女友頭髮欲持刀攻擊，並再度朝警方逼近。

吳姓員警見情況危急，朝蔡男開2槍制止，致蔡男左手掌及左胸中彈倒地，員警即刻通知救護車送醫，蔡男於凌晨2時許宣告不治。蔡男家屬質疑吳姓員警執法過當，提出過失致死告訴。

全案經檢察官先勘驗監視器影像後，前往相驗，啟動偵辦。其後，經解剖遺體、於深夜相同時點親赴現場勘查，進行彈道比對、訊問在場人員，及與監視器內容交叉比對等相關偵查作為後，認當時吳姓員警受理報案到現場時，因蔡男持刀持續攻擊家暴被害人，乃依警械使用條例第4條第4項第1款規定擊發2槍，而員警擊發第2槍時，情況急迫，難以認知死者手上刀械實已均疑似掉落，且依彈道模擬結果，無法排除員警係朝死者腿部射擊，所為仍屬正當防衛及依法令之行為，認罪嫌不足，依刑事訴訟法第252條第10款為不起訴處分。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

蔡男中槍送醫。（圖由民眾提供）

