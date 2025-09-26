辦理價金信託還不夠！小心房產陷阱 律師黃泓勝解析「假購屋真套利」

律師黃泓勝提醒，於「假購屋真套利」案件中，即使有房仲或地政士參與，甚至辦了銀行價金信託，仍有可能遭騙。（資料照）

國內每年數十萬件不動產交易中，部分買家即便找房仲、地政士協助，或辦理銀行價金信託，仍可能掉入「假購屋真套利」陷阱。律師黃泓勝專精協助被害人追回詐騙損失，曾替藝人薔薔父親林茂樹追回被騙房款，他建議買賣雙方各自聘請地政士或律師把關，以降低交易風險，避免小老百姓承受重大損失。

黃泓勝受訪表示，民眾進行不動產交易時，通常會找房仲、地政士協助，或辦理價金信託、履約保證，但在「假購屋真套利」案件中，即使有房仲或地政士參與，甚至辦了銀行價金信託，仍有可能遭騙。原因在於房仲、地政士可能未盡審查責任，甚至誤信詐團話術，導致買方與賣方一同陷入陷阱。

黃泓勝指出，要先釐清價金信託，並不等於履約保證。前者是由銀行依據買賣契約代收價金，但若買賣契約本身設有陷阱，銀行在執行信託時仍無法防止被騙；後者則由建經公司承作，會要求依照特定流程履行契約，並對成果提供保障，因此保障程度不同。實務上，假購屋真套利的被害人，多是被誘導去辦銀行價金信託，而非履約保證。

不過，建經公司履約保證並非萬無一失，因不同建經公司合約內容差異，有時版本與銀行價金信託相近，安全性也未必足夠。黃泓勝說，若再遇到像本案中承辦地政士涉案成為共犯的情況，交易風險依然存在。

因此，黃泓勝建議，民眾除可善用制度外，也應採雙地政士制度，即買賣雙方各自委託不同地政士，或聘請律師協助把關，才能在不動產交易中降低風險。畢竟台灣一年有數十萬件交易，多數不會出問題，但一旦出事，往往都是小老百姓難以承受的重大損失。

