600萬交保撤銷 台鹽前董座陳啓昱羈押禁見

涉嫌掏空台鹽綠能近4億元的前台鹽綠能董事長陳啟昱，在被羈押禁見10個月後獲准以600萬元交保，台南地檢署不服提出抗告，高等法院台南分院撤銷發回，台南地院今再裁定自9月28日起延長羈押2月，並禁止接見通信。

台南地院審理違反證券交易法案件，法院指出，3名被告陳啓昱、蘇坤煌、蘇俊仁被控違反證券交易法第171條第2項及第1項第2款、第3款，涉及加重使公司為不利益交易與特別背信，犯罪嫌疑重大，屬本刑7年以上重罪。陳啓昱偵查時曾潛逃20餘日；此外，3人均面臨檢方具體求刑及高額不法利得追討，存在逃亡風險。

法官認為，3人雖承認部分客觀事實，但否認主觀犯意，與其他共犯或證人供述多有矛盾，仍待交互詰問。至今已聲請傳喚86名證人，尚未全數完成，仍有台鹽公司、台鹽綠能及鴻暉公司現任或前任員工未到庭。由於3人在案件中居於主導地位，對相關證人具影響力，存在勾串、滅證之可能。

法院並指出，先前被告方傳喚友性證人出現臨時拒絕到庭的情形，證明供述證據易受干擾。若僅以限制出境、電子監控等方式不足以防止風險，權衡公共利益與被告人身自由後，仍需延押。

至於3人及辯護人聲請具保停止羈押，理由包括健康因素需就醫，但法院認為，先前羈押期間已有戒護就醫經驗，看守所亦能提供必要醫療，不符停止羈押條件，因而駁回聲請。

本案合議庭由審判長楊書琴、法官莊政達與黃毓庭組成，仍可抗告。

