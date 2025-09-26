為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    600萬交保撤銷 台鹽前董座陳啓昱羈押禁見

    2025/09/26 17:30 記者王捷／台南報導
    台鹽弊案關鍵人物，陳啓昱、蘇坤煌、蘇俊仁原獲具保停押，高分院撤銷發回，台南地院裁定再延押2月，並禁止接見通信。（資料照）

    台鹽弊案關鍵人物，陳啓昱、蘇坤煌、蘇俊仁原獲具保停押，高分院撤銷發回，台南地院裁定再延押2月，並禁止接見通信。（資料照）

    涉嫌掏空台鹽綠能近4億元的前台鹽綠能董事長陳啟昱，在被羈押禁見10個月後獲准以600萬元交保，台南地檢署不服提出抗告，高等法院台南分院撤銷發回，台南地院今再裁定自9月28日起延長羈押2月，並禁止接見通信。

    台南地院審理違反證券交易法案件，法院指出，3名被告陳啓昱、蘇坤煌、蘇俊仁被控違反證券交易法第171條第2項及第1項第2款、第3款，涉及加重使公司為不利益交易與特別背信，犯罪嫌疑重大，屬本刑7年以上重罪。陳啓昱偵查時曾潛逃20餘日；此外，3人均面臨檢方具體求刑及高額不法利得追討，存在逃亡風險。

    法官認為，3人雖承認部分客觀事實，但否認主觀犯意，與其他共犯或證人供述多有矛盾，仍待交互詰問。至今已聲請傳喚86名證人，尚未全數完成，仍有台鹽公司、台鹽綠能及鴻暉公司現任或前任員工未到庭。由於3人在案件中居於主導地位，對相關證人具影響力，存在勾串、滅證之可能。

    法院並指出，先前被告方傳喚友性證人出現臨時拒絕到庭的情形，證明供述證據易受干擾。若僅以限制出境、電子監控等方式不足以防止風險，權衡公共利益與被告人身自由後，仍需延押。

    至於3人及辯護人聲請具保停止羈押，理由包括健康因素需就醫，但法院認為，先前羈押期間已有戒護就醫經驗，看守所亦能提供必要醫療，不符停止羈押條件，因而駁回聲請。

    本案合議庭由審判長楊書琴、法官莊政達與黃毓庭組成，仍可抗告。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播