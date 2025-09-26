林奕含翻版？女遭國中狼師誘姦糾纏到大學控學校懈怠 國教署回應了

「小雅」今出面控訴求學時期被老師誘姦，經原學校調查認定違反性平法等，嘉義地區教育單位卻不作為。（記者王善嬿攝）

首次上稿 12:13

更新時間 19:04 新增國教署回應

女子「小雅」指控陳姓數學老師從國中起以免費資助補習費等理由親近，誘姦她得逞，她到嘉義讀大學，陳師轉到嘉義地區某高校任職，揚言散布裸照脅迫與其繼續往來，還強逼墮胎。近年MeToo全球運動浪潮，「小雅」決定將往事公諸於世，她出面指控陳師惡行，為避免其他學生受害，應終身不得續聘，陳師任教學校卻僅建議停聘3年，痛批該校懈怠、不作為。陳姓教師今回應已交由司法處理，希望媒體勿帶風向。

國教署回應，該案教師目前依教師法第22條規定停聘中，該案學校也已依教師法規定函報解聘，經審查相關報送資料完備，已提送教育部高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘審議委員會審議。

台南市新營、學甲地區日前出現「狼師」海報，讓陳年校園誘姦案曝光。「小雅」控訴，陳師從國中糾纏她到大學，影響她交友、自我身體保護都有錯誤認知，直到同事鼓舞，才勇於面對，了解「不是自己的錯，是老師的錯」。

「小雅」說，去年4月向事發學校申請性平調查，調查結果認定違反性平法、教師法，並函文給陳師嘉義任教學校，然而該校僅建議停聘3年，批評校方包庇，向台南地檢署提告，然而檢方態度消極，她呼籲教育部國教署，應監督學校是否照性平調查結果處分教師，勿再讓狼師持續上課。

遭指控學校回應，該師已不在學校任教，2007年通過教師甄試到校任教，服務期間並無任何相關性平檢舉案件。去年4月，陳情人依性別平等教育法，向20多年前事發學校提性平調查申請，後經該校調查委員會建請轉知學校依性別平等教育法啟動程序，即進入調查、停聘、解聘程序，相關程序處置皆以密件公文形式轉雙方當事人知悉。

學校說，學校向來以維護學生權益為優先，性別平等教育及兒少性剝削等相關法令，都確實宣導傳達，未來也持續加強學生自我保護意識。陳情人的指控純屬臆測，學校都有確實依法處理，因肩具法律保密責任，不能對外公開保密資訊，實屬無奈。對不實指控及言論已諮詢法務顧問律師，保留法律權益。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

