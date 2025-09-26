為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    寶島眼鏡爆掏空 副董蔡國平、總經理蔡宜珊移北檢複訊

    2025/09/26 03:04 記者王定傳／台北報導
    寶島科總經理蔡宜珊。（記者王定傳攝）

    寶島科總經理蔡宜珊。（記者王定傳攝）

    檢調獲報，上櫃公司寶島光學科技（5312）有高層涉嫌在2015年至2021年間，將加盟店部分營收分拆匯入可掌控個人帳戶中，金額約數千萬元；台北地檢署昨指揮調查局新北市調查處兵分22路發動搜索，約談寶島科副董事長兼關係企業寶聯光學董事長蔡國平、寶島科總經理蔡宜珊、財務部副總經理張立徽等10多人，漏夜偵訊中，蔡國平、蔡宜珊今晨移送北檢複訊時，均不發一語。

    台灣規模最大的連鎖眼鏡品牌「寶島眼鏡」，是1981年間由陳國富夫婦家族與高雄王景鍾、王國勝兄弟共同創辦，接著在1996年以「寶島科」名義上櫃，2001年間寶島科上游供應商「金可集團」董事長蔡國洲兄弟入主經營台灣寶島眼鏡迄今，王家則將經營重心放在中國市場。

    檢調獲報，寶島科有高層涉在2015年至2021年間，將應屬於寶島科的加盟店部分營收，分拆匯入自己可掌控的個人帳戶中，金額約數千萬元。

    檢察官昨指揮新北處搜索寶島科、寶聯光學等22處，約談蔡國洲的弟弟蔡國平、蔡國洲的獨生女蔡宜珊、張立徽、經理劉敏男、副理陳美琪、協理郭展彰、王曉萍等9人及9名證人合計18人，全案朝違反「證券交易法」特別背信、刑法業務侵占、洗錢防制法等罪嫌偵辦；檢調昨日行動並未約談蔡國洲。

    寶島科副董事長兼關係企業寶聯光學董事長蔡國平。（記者王定傳攝）

    寶島科副董事長兼關係企業寶聯光學董事長蔡國平。（記者王定傳攝）

    寶島科財務部副總經理張立徽。（記者王定傳攝）

    寶島科財務部副總經理張立徽。（記者王定傳攝）

