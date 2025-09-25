9/25 今彩539頭獎開1注！800萬獎落台南

9月25日開獎的第114000233期今彩539頭獎開出1注，第114000077期威力彩頭獎則摃龜。（本報合成）

9月25日開獎的第114000233期今彩539頭獎開出1注，由台南市仁德區中正路二段433號1樓「夢想家彩券行」開出，第114000077期威力彩頭獎則摃龜。

第114000077期威力彩中獎號碼為「第一區：08、12、14、24、28、35。第二區：03」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共4注中獎，每注可得15萬元；肆獎共39注中獎，每注可得2萬元；伍獎共214注中獎，每注可得4000元；陸獎共1548注中獎，每注可得800元；柒獎共2810注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬5052注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬9307注中獎，每注可得100元；普獎共3萬2824注中獎，每注可得100元。

第114000233期今彩539中獎號碼為「02、10、13、28、32」。頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共187注中獎，每注可得2萬元；參獎共6413注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬186注中獎，每注可得50元。

第114000233期39樂合彩中獎號碼為「02、10、13、28、32」。四合共12注中獎，每注可得21萬2500元；三合共212注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9515注中獎，每注可得1125元。

第114000233期3星彩中獎號碼為「584」。壹獎共93注中獎，每注可得1萬元。

第114000233期4星彩中獎號碼為「1858」。壹獎共25注中獎，每注可得10萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

