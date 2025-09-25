為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    有圖有真相?2機車與貨車碰撞倒地？答案讓人傻眼

    2025/09/25 22:06 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣和美鎮彰美路傳出機車騎士受傷意外，原來2機車先擦撞，再撞擊直行大貨車。（民眾提供）

    彰化縣和美鎮彰美路傳出機車騎士受傷意外，原來2機車先擦撞，再撞擊直行大貨車。（民眾提供）

    碰！彰化縣和美鎮彰美路傳出機車騎士2人受傷意外，原本附近居民以為是貨車碰撞，導致2部機車倒地，經警方調查發現，原來2騎士先擦撞，才撞擊到貨車，3名駕駛均無酒駕，肇事原因仍將釐清。

    縣議員賴清美表示，彰美路4段44巷的車輛進入彰美路，往往很容易發生擦撞，像是今天又有2名機車騎士受傷，讓附近居民每次聽到碰撞聲，都聽到心驚膽跳，希望能夠進行路口改善，以避免碰撞事故一再發生。

    和美警方指出，這起2名機車受傷的意外，當時施姓男子（34歲）騎著機車，在彰美路4段往和美市區方向行駛，周女（24歲）騎機車從彰美路4段44巷要右轉彰美路時，周女與施男兩人發生擦撞，再撞上賴男（62歲）所駕駛的大貨車，2位機車騎士都有送往彰化秀傳醫院，所幸意識清楚，3人均無酒駕，機車與大貨車都有受損，肇事原因仍待深入調查。

    彰化縣和美鎮彰美路傳出機車騎士受傷意外，原來2機車先擦撞，再撞擊直行大貨車。（民眾提供）

    彰化縣和美鎮彰美路傳出機車騎士受傷意外，原來2機車先擦撞，再撞擊直行大貨車。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播