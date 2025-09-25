有圖有真相?2機車與貨車碰撞倒地？答案讓人傻眼

彰化縣和美鎮彰美路傳出機車騎士受傷意外，原來2機車先擦撞，再撞擊直行大貨車。（民眾提供）

碰！彰化縣和美鎮彰美路傳出機車騎士2人受傷意外，原本附近居民以為是貨車碰撞，導致2部機車倒地，經警方調查發現，原來2騎士先擦撞，才撞擊到貨車，3名駕駛均無酒駕，肇事原因仍將釐清。

縣議員賴清美表示，彰美路4段44巷的車輛進入彰美路，往往很容易發生擦撞，像是今天又有2名機車騎士受傷，讓附近居民每次聽到碰撞聲，都聽到心驚膽跳，希望能夠進行路口改善，以避免碰撞事故一再發生。

請繼續往下閱讀...

和美警方指出，這起2名機車受傷的意外，當時施姓男子（34歲）騎著機車，在彰美路4段往和美市區方向行駛，周女（24歲）騎機車從彰美路4段44巷要右轉彰美路時，周女與施男兩人發生擦撞，再撞上賴男（62歲）所駕駛的大貨車，2位機車騎士都有送往彰化秀傳醫院，所幸意識清楚，3人均無酒駕，機車與大貨車都有受損，肇事原因仍待深入調查。

彰化縣和美鎮彰美路傳出機車騎士受傷意外，原來2機車先擦撞，再撞擊直行大貨車。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法