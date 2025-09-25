為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    #Me Too相挺》女調整尾椎遭指侵7年後提告 整骨師二審判4年6月

    2025/09/25 20:54 記者鮑建信／高雄報導
    蘇姓整骨師藉口調整尾椎，涉指侵被害人，被高雄高分院判4年6月。（資料照）

    蘇姓整骨師藉口調整尾椎，涉指侵被害人，被高雄高分院判4年6月。（資料照）

    高市蘇姓整骨師藉口調整尾椎及矯正恥骨涉指侵，7年後被害人受到「Me Too」事件影響挺身檢舉，高等法院高雄分院依妨害性自主罪，判處他徒刑4年6月。

    據了解，2016年10月間某日下大雨，甲女走路滑倒、跌坐地上，尾椎受傷就醫，醫生說她錯位半吋，於是透過其父友人介紹，找從事民俗療法整脊推拿工作的蘇男調整尾椎。

    過了幾天，蘇男在甲女租處替她從事整骨推拿，藉口調整尾椎及矯正恥骨，涉嫌以手指插入肛門，並撫摸私處。案經甲女訴請高雄地檢署偵辦、起訴，蘇男被地院依強制性交罪判處有期徒刑4年半。

    蘇男上訴指出，調整尾椎本來就要把手指伸進肛門，療程都有事先告知，也經過甲女同意，否認搓揉她私處及指侵。

    甲女則說，蘇男告知需手指侵入肛門，抓到尾椎並將尾椎喬正，還說舒服並達到高潮的感覺就不會痛，進行大約5至10分鐘，她有表示不舒服，蘇男卻回說他老婆這樣也很舒服、就像高潮一樣，怎麼會覺得不舒服。

    高雄高分院開庭調查後，認定蘇男所辯不足採信，判決駁回，仍可上訴。

