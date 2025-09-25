為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    全身新舊傷、背留腳印 台中女遭前夫打死棄屍 父母慟喊要重判

    2025/09/25 19:22 記者許國楨／台中報導
    陳女父母悲慟喊，「一定要重判」。（民眾提供）

    台中大雅區棄屍騎樓命案！檢方今（25）日在崇德殯儀館為33歲陳姓女子進行解剖，釐清死因，經查，陳女日前被前夫張男帶走後，疑遭長時間毆打，最後滿身傷痕被棄置在鄰居騎樓下，經搶救仍不治，父母看到女兒慘狀，悲慟泣喊「一定要重判」。

    這起案件發生在23日清晨4點半左右，30歲張姓男子駕車載著前妻陳女返家，卻將她棄置在自家旁一處閒置透天厝騎樓下，並致電父親要求代為報案，自己隨即開車逃回彰化田尾老家，警消到場時，陳女已明顯死亡，全身布滿瘀傷與外力痕跡，經循線追查於當日傍晚將張男逮捕到案，並在其身上起出毒品。

    檢警調查發現，陳女身上傷勢新舊交錯，頭部、臉部腫脹，後腦勺疑似有撞擊傷，背部甚至留下一枚腳印，推測長期遭受虐打，陳女父母控訴，張男過往多次施暴，女兒還曾聲請家暴令卻仍被纏上，去年6月2人登記結婚，僅維持3天即離婚，但張男不斷以「還東西」、「要給東西」為由，持續要求見面，直到17日晚間將女兒帶走，一週後竟成冰冷遺體。

    張男到案後雖否認毆打，但說詞避重就輕，且未解釋為何未將人送醫，檢方已向法院聲請羈押禁見張男獲准，然因案情疑點甚多，需透過解剖釐清致命傷；而陳女父母今天到殯儀館見女兒遺體，情緒幾度潰堤，痛斥張男惡劣行徑，「如果真的想救人，怎麼會把人丟在騎樓？」並要求法院務必重判，還給女兒一個公道。

