為重返社會考中餐丙級 更生人製「蛋黃酥」傳愛

毒癮、酒癮更生人時常飽受異樣眼光，但他們需要社會協助和認同，台灣更生保護會近年不斷協助更生人復歸社會。其中台北分會去年辦理中餐丙級證照班，培養更生人的烹飪、餐飲管理和專業服務技能，今年學以致用，製作「更生傳愛蛋黃酥」，與清寒更生家庭、孤老、重病更生人分享。

去年底，我國因違反毒品危害防制條例在監受刑人高達2萬1千多人，佔在監人數40%，且毒品具有成癮性、濫用性，施用者再犯比率偏高；另酒癮問題也不容小覷。2021年1到8月新入監受刑人，因公共危險入獄者中，有62%為中重度酒精成癮。

可見酒精、毒品是更生人回到社會的一大阻礙，加之家人的不諒解、社會的眼光和求職不易，就像深陷泥淖般令許多更生人寸步難行。就算努力掙扎，也需他人伸出援手拉一把，才能走出團團迷霧，拾起生活，重返社會。

更保指出，毒癮、酒癮更生人復歸社會的第一關鍵，便是成功戒治，脫離成癮，在全台設有32間安置處所，提供願意接受戒癮治療的更生人安身之所，給予身、心靈輔導照顧，並與法務部合力，協助技能訓練與就業準備、建立家庭支持系統，幫助戒治毒癮、酒癮。

去年台北地檢署與更生保護會台北分會聯合辦理中餐丙級證照班，培養更生人的烹飪、餐飲管理和專業服務技能，讓更生人無論進入餐廳工作，或擁有自己的餐廳、小吃店，都能走出更廣闊踏實的未來。

今年適逢中秋佳節，更保台北分會舉辦「花好月圓 更生傳愛 分享幸福甜—中秋節社區關懷活動」，結合亞杜蘭關懷協會、永老師餐飲研究苑，召集考上「中餐丙級證照」、戒毒戒酒成功的亞杜蘭傌陵村安置所更生同學、家屬，一起製作「更生傳愛蛋黃酥」，與清寒更生家庭、孤老、重病更生人一同分享。

