    首頁 > 社會

    台南人快關窗！仁德區鐵工廠疑甲苯洗地引火警 1男背部燒燙傷

    2025/09/25 19:07 記者吳俊鋒／台南報導
    台南仁德區鐵工廠火警，一旁車輛也被波及。（民眾提供）

    台南仁德區鐵工廠火警，一旁車輛也被波及。（民眾提供）

    首次上稿 18:26
    更新時間 19:07

    台南仁德區一處鐵工廠今天傍晚發生火警，疑似業者以甲苯洗地板，不慎引起，停靠旁邊的車輛都遭到竄出的烈焰波及，現場濃煙瀰漫，已造成空氣污染，民代呼籲附近住戶緊閉門窗，消防隊員仍在全力灌救，無人受困，但有名男子背部燒燙傷。

    火場在仁德區中正西路，南市消防局於下午5點39分接獲報案，立刻動員搶救，由於延燒迅速，共調派14車馳援，目前工廠內部人員已經撤出，傷亡情形仍待了解。

    工廠內已全面燃燒，初步回報，是使用甲苯洗地板時，不慎引起火勢，停在外邊的2部車輛也被波及，消防隊全力灌救中；已通知警方、台電、自來水、瓦斯公司，以及市府環保局等單位。

    現場為1樓的連棟鐵皮建築，已延燒至第4間，出水防護中，全力阻絕，第五大隊增派無人機、消防機器人，並啟動區域聯防，積極搶救。

    台南仁德區鐵工廠火警，現場濃煙瀰漫，已造成空氣污染，民代呼籲附近住戶緊閉門窗。（民眾提供）

    台南仁德區鐵工廠火警，現場濃煙瀰漫，已造成空氣污染，民代呼籲附近住戶緊閉門窗。（民眾提供）

