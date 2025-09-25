寶島光學高層爆侵占加盟店營收 檢調22路搜索約談副董、總經理

寶島光學傳有高層涉嫌將加盟店部分營收匯入自己可掌控個人帳戶中，金額約數千萬元，台北地檢署今指揮法務部調查局新北市調查處，兵分22路發動搜索，約談寶島光學蔡姓副董事長、蔡姓總經理、張姓副總經理、劉姓經理等10多人。（資料照）

檢調獲報，寶島光學有高層涉嫌在2015年至2021年間，將加盟店部分營收匯入自己可掌控個人帳戶中，金額約數千萬元，台北地檢署今指揮法務部調查局新北市調查處，兵分22路發動搜索，約談寶島光學蔡姓副董事長、蔡姓總經理、張姓副總經理、劉姓經理等10多人，全案朝違反「證券交易法」特別背信、刑法業務侵占、洗錢防制法等罪嫌偵辦。

寶島光學科技（5312）於2001年股票上櫃，專營眼鏡事業，包括鏡架及鏡片驗光配鏡服務、隱形眼鏡及藥水買賣業務，為台灣最大眼鏡通路商。

檢調獲報，寶島科有高層涉在2015年至2021年間，將加盟店部分營收匯入自己可掌控的個人帳戶中，金額約數千萬元。

檢察官今指揮新北處搜索寶島科、關係企業寶聯光學等22處，約談蔡姓副董事長、蔡姓總經理、張姓副總經理、劉姓經理等10多人，全案朝違反「證券交易法」特別背信、刑法業務侵占、洗錢防制法等罪嫌偵辦。

