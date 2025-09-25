為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    樺加沙颱風重創花東 刑事局籲民眾留意假借天災募款等各式詐騙

    2025/09/25 18:27 記者邱俊福／台北報導
    刑事局呼籲民眾留意假借天災募款等各式詐騙。（記者邱俊福攝）

    刑事局呼籲民眾留意假借天災募款等各式詐騙。（記者邱俊福攝）

    樺加沙颱風重創花東，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀嚴重水災，至今已造成重大傷亡，由於過去往往在重大災難後，各界分別祭出捐款之際，網路上便常出現詐騙集團藉由捐款利用民眾的善心行騙，目前警方雖未接獲這次災害的類似詐騙案件，刑事警察局預防科今天仍呼籲民眾留意假借花蓮天災名義相關詐騙，切勿相信來路不明募款。

    預防科表示，過去重大災難後，網路上常出現詐騙集團藉由捐款利用民眾的善心行騙，截至今天為止，雖未接獲有類似詐騙案件，但依照先前案例，曾有假冒「0403花蓮地震捐款」、「祈福千紙鶴」等慈善捐款詐騙手法，誘騙民眾匯款後，並要求提供個人資料、銀行帳戶及密碼，甚至進一步提供假客服指示民眾操作網路銀行，最終金錢被洗劫一空。

    目前行政院責成衛福部所轄公設「財團法人賑災基金會」啟動公益募款「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，接受外界捐款，只提供匯款、LINE Pay、四大超商、外匯4種管道，預期詐騙集團可能成立模仿官方募款管道，並利用社群媒體FB、LINE、IG、Treads、電子郵件或簡訊散布資訊，誘導民眾點擊網址、匯款或提供個人資料，民眾只要發現支付管道非上述4種，或利用其他名義（例如:非本次指定法人及個人帳戶）進行私下募款，應提高警覺。

    預防科呼籲，民眾善心賑災捐款應選擇正規官方管道，以免被詐騙集團利用賑災名義，欺騙社會大眾的愛心捐款，有任何捐款或方式有疑慮，可主動洽詢中央衛生福利部與當地縣市政府、鄉鎮市區公所或社會救助機構連繫查證，不要依賴單一訊息或簡訊指示行動，也可撥打「165」反詐騙諮詢專線查證，以保護個人財務安全。

