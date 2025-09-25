為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    涉台鹽綠能舞弊 陳啓昱3被告交保撤銷 26日台南地院重裁

    2025/09/25 18:23 記者王俊忠／台南報導
    台鹽公司前董事長陳啓昱（戴帽者）六百萬元交保，二十四日下午從台南地院離去。（記者王俊忠攝）

    台鹽公司前董事長陳啓昱（戴帽者）六百萬元交保，二十四日下午從台南地院離去。（記者王俊忠攝）

    涉台鹽綠能公司經營採購舞弊案、被收押的台鹽公司前董事長陳啓昱台南地院裁定600萬元交保；同案收押兩被告蘇坤煌、蘇俊仁各400萬元交保。台南地檢署提抗告，高等法院台南分院合議庭今天指一審裁定理由有欠備情事，撤銷原裁定、發回台南地院重裁，且不得再抗告。

    南檢指出，陳啓昱等3人涉犯證券交易法特別背信等7年以上有期徒刑的重罪，犯罪嫌疑重大，亦有湮滅、偽造、變造證據或串證及逃亡之虞，非予以繼續羈押，顯難進行審判與執行，檢察官不服法院准予停止羈押之裁定，於昨天依法提起抗告。

    陳啟昱與蘇坤煌、蘇俊仁3人都在24日當天先後完成辦保手續、離開台南地院。

    台南高分院合議庭審指，一審依檢方起訴書內人證、書證與物證，都認為陳啓昱等3被告涉犯重罪嫌疑重大；陳啓昱在檢方偵查時曾逃亡20餘日（檢方通緝後才到案）的事實，陳等3嫌被檢方求處重刑、併科高額罰金與沒收不法利得，3嫌是有逃亡、躲避刑罰的高度可能。

    合議庭說，以陳啓昱3人的社經條件，為減、免刑責仍有與共犯或證人串滅證的可能，如3被告交保在外，是否易於對共犯或證人產生影響與壓力？3被告串滅證的可能性是否大幅降低，均有可疑，一審裁准交保理由欠備。

    二審並說，陳啓昱3名被告在此案均有數千萬元以上的高額獲利，3被告交保600萬到400萬，是否足以保全3被告能遵期到庭？不去接觸、干擾證人？此交保金額是否足以取代收押？均有斟酌之處，一審裁定未說明清楚，檢方抗告有理由，因此發回台南地院重新裁定。

    台南地院行政庭長楊書琴表示，接獲二審裁定，已通知陳等3名被告、律師及檢察官於26日上午開重裁庭。

