    首頁 > 社會

    離婚1年多才說證人無效 法官打槍：不尊重讓前妻自由發展新人生

    2025/09/25 18:13 記者蔡彰盛／新竹報導
    離婚1年多才說證人無效，法官打槍：不尊重讓前妻自由發展新人生。（情境照）

    新竹陳男112年與妻子張女到戶政事務所辦離婚登記，1年多後竟反悔，聲稱當時2名證人沒有確認離婚真意，提告確認離婚無效，新竹地院法官認為，陳男沒有尊重前妻在離婚後自由發展嶄新人生歷程的憲法保障人性尊嚴，駁回陳男之訴。

    102年結婚育有2名未成年子女的陳男說，112年3月登記離婚，然離婚協議書是雙方於108年5月發生爭執，妻子張女要他簽名的，而在他簽名前，張女與2名證人皆已簽名。證人未曾確認離婚真意及離婚協議書内容，離婚應屬無效。

    張女則說，當初雙方一起去戶政事務所辦理離婚登記，倘確有陳男所主張情事，他大可不去辦理離婚登記即可，在離婚1年多才提其本訴，其心可議。且陳男於婚姻期間上網約砲被她發現，自知對婚姻不忠，才道歉並同意離婚。

    法官調查，陳男於112年3月離婚登記後，歷時1年多才遞狀提起本件訴求，時隔非短，且現時雙方亦各居其所，已各自開展相當時日嶄新人生歷程，自應予以尊重。

    法官認為，當時陳男親自辦離婚登記當時、並有離婚真意情形下，未能明確證明自己有何離婚意思表示欠缺或瑕疵前提下，卻僅斤斤計較於證人未於夫妻寫離婚協議書時確認離婚真意，此訴訟實已嚴重侵害張女於離婚後，自由發展嶄新人生歷程的憲法上所保障人性尊嚴，本件訴求亦顯有違反民法第148條所揭「權利濫用禁止原則」而構成權利濫用。最後法官駁回全案。

