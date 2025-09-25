為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台中21歲女陳屍家中疑點多 警方：遺體枯瘦、報驗調查

    2025/09/25 18:09 記者張軒哲／台中報導
    大甲一處集合式住宅，傳出有住戶在家中死亡。（記者張軒哲攝）

    大甲一處集合式住宅，傳出有住戶在家中死亡。（記者張軒哲攝）

    台中市大甲區雁門路一處集合式住宅今日傳出一名21歲陳姓女子在家中死亡案件，由於陳女身材瘦小，檢警已介入調查。

    里長指出，因里內幅員遼闊，並不認識陳姓一家人，是警方通知里內有人死亡，才得知此事。

    大甲分局大甲派出所所長梁兆瑋表示，今（25）日上午9時許，陳姓男子慌張到派出所報案，稱其次女於家中臥房內死亡，分局鑑識人員立即到場勘驗，發現死者大體相當枯瘦，已明顯死亡多日，立即成立專案小組展開追查，現場經詢問相關人證後仍有諸多疑點尚待釐清，全案目前報請台中地檢署指揮偵辦中。

    警方調查，陳女是家中次女，原本就讀大學，目前已休學，並未領有殘障手冊，父親在工廠上班，母親是家管，陳女的姊姊指稱妹妹是正常人，陳母因多日沒見到女兒，才發現女兒房間反鎖，趕緊找鎖匙開門，驚覺女兒躺在床上已死亡，趕緊報警。

    住戶指出，得知社區有事情發生，才詢問主委，因為跟這一家人並未接觸或互動，並不了解，警方有來社區調閱出入監視器，想釐清死者最後進出社區時間。

    大甲派出所所長梁兆瑋指出，陳父報案指稱次女在家中死亡。（記者張軒哲攝）

    大甲派出所所長梁兆瑋指出，陳父報案指稱次女在家中死亡。（記者張軒哲攝）

