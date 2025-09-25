北市女家當丟馬路影響交通只能開單 里長批警：行政不作為

北市女家當丟馬路影響交通只能開單 里長批警：行政不作為2025/09/25 17:49 記者甘孟霖／台北報導
台北市大同區重慶北路某巷弄昨（24日）有民眾亂丟雜物、占據馬路。（里長沈春華提供）
台北市大同區重慶北路某巷弄昨（24日）有民眾亂丟雜物占據馬路，經查一名女子與家人吵架後被趕出家門，家當散落一地。當地隆和里長沈春華說，許多民眾陳情擔心影響交通，但警方卻表示東西是「有主物」、所以無法立即開罰移除，只能先貼單要求限期改善。沈春華批這根本是行政不作為，各單位互踢皮球。
沈春華表示，昨日凌晨3點左右，該女子疑似與家人吵架後被趕出家門，家當散落在巷弄中間，到了隔天傍晚都沒移除，許多民眾向她陳情，擔憂可能影響交通。
請繼續往下閱讀...
沈春華說，通報轄區派出所、環保局後，卻只能開立「路霸」告發單，限期行為人3天內自行移除，否則才由環保局依據廢棄物規定處理，等同至少3天，這條道路交通都持續受影響，公務單位互踢皮球、忽視民眾安全需求。
她批評，派出所已經掌握行為人、卻不願直接開罰，結果就是馬路上擺滿雜物，這不是行政效率低落，而是根本行政不作為。經她強烈反映後，行為人昨傍晚已將物品搬走。
環保局指出，此類案件依道路交通管理處罰條例規定，會由警察單位將該有主物公告為路霸、要求限期清除，限期屆滿後，如行為人沒有清理，環保局後續才能依廢棄物清理法、配合警察單位清除。
許多民眾陳情擔心影響交通，但警方卻表示東西是「有主物」、所以無法立即開罰移除，只能先貼單要求限期改善。（里長沈春華提供）
當地隆和里長沈春華表示，派出所已經掌握行為人、卻不願直接開罰，結果就是馬路上擺滿雜物，這不是行政效率低落，而是根本行政不作為。經她強烈反映後，行為人昨傍晚已將物品搬走。（里長沈春華提供）
熱門賽事、球星動態不漏接