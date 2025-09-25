超馬好手林義傑遭控當「著作權蟑螂」牟利 高院逆轉改判無罪確定

高等法院以罪證不足，判林義傑等6人均無罪，全案確定。（資料照）

極地超級馬拉松好手林義傑（改名林瀚駩），成立真相智財顧問公司，被控與3名律師合作，向威視公司等業者包攬取締盜版影片業務，對下載盜版影片的網友提告，再藉由談判索取和解金，總計提告937案，其中和解25案，賺得約90萬元和解金，台北地檢署依違反律師法、刑法包攬他人訴訟罪，起訴林義傑等8人，台北地院判決林義傑10月徒刑，得易科罰金30萬元，另5人亦有罪、2人無罪；上訴後，高等法院以罪證不足，判林義傑等6人均無罪，全案確定。

檢警調查，真相智財顧問公司涉嫌與3名律師合作，與業者取得電影授權後，包攬取締盜版影片業務，再上網搜尋下載及上傳盜版影片的IP，向檢警提告，再和這些下載者商談和解，以賺取和解金。

北檢起訴指出，林義傑等人前年遊說威視公司、甲上娛樂台灣分公司，授權由真相公司代為查緝盜版，查緝成本由真相公司負擔，無論勝訴或和解，製作方與發行商各可分得10％，真相公司可獲80％，2家公司授權林義傑取締「金派特務」、「疾凍救援」等影片的網路盜版。

檢方指控，林義傑與公司許姓、邱姓員工上網蒐證，利用P2P軟體「下載者身兼上傳者」角色的特性，至中國侵權網站下載影片種子，但自身也成為重製影片的種子，從而「釣魚」查到下載其種子的使用者IP，每日取得數十組至上百組IP，再委由律師對下載者提告，並處理後續和解談判，以企業方式經營訴訟業務，提告近千件，癱瘓各警局。

林義傑審理時否認犯罪，表示已有類似案例由法院判決無罪，他和威視早在15年前就已合作拍片授權，質疑檢方起訴有誤，也與事實不符。

其辯護律師主張，林義傑有取得影片的專屬授權，有權對盜版者提告，基於查緝盜版蒐證和維護權益的商業考量，才和片商合作，並非包攬他人訴訟。

但北院不採信，仍判林義傑10月徒刑，可易科罰金30萬元，另5人亦有罪、2人無罪。

高院指出，威視、甲上公司分別與真相公司簽立專屬授權合約書，非通謀虛偽，也非脫法行為，真相公司依據著作權法第37條第4項規定，以專屬授權被授權人自己名義提起訴訟，並非「他人訴訟」。另外，威視、甲上公司早已不滿盜版猖獗，僅因礙於相關成本過高而作罷，威視、甲上公司並非「無興訟之意」，只是「無興訟之力」。

高院表示，林義傑（林瀚駩）進行簡報真相公司經營模式，再由被告鄭遠翔協助增訂、修改「專屬授權合約書第1條第2項」內容後，威視公司、甲上公司始同意以本案幾乎零成本的專屬授權方式，由真相公司出面進行追訴侵權行為人，不算是包攬訴訟。

高院認為，因鄭遠翔具有律師資格，而林義傑為真相公司負責人，真相公司既與威視、甲上公司簽立專屬授權合約，以真相公司名義提出追訴、追償，另由鄭遠翔在北部地區撰寫告訴狀、遞狀及洽談和解、調解等訴訟事宜，林、鄭未違反律師法，故改判無罪確定。

