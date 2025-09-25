二兵成功嶺打靶重傷照外流 家屬嚴厲譴責籲停止散播：大家將心比心

邵姓二兵在成功嶺射擊訓練時受傷。（資料照）

第十軍團陸軍234機步旅18歲邵姓二兵9月22日在成功嶺進行射擊訓練，打靶時爆炸擊中臉部，致左臉嚴重碎裂，受傷照片竟網路外流，家屬今天（25日）發表聲明，對小孩受傷照片外流表達嚴厲譴責，希望大家將心比心，不要再報導使用或是散播照片，「這對於我們來說都是二次傷害」。

家屬發表聲明內容如下：

謝謝大家對我們家小孩的關心，以及台中烏日林新醫院醫療團隊第一時間將孩子的生命搶救回來，也很感謝三總醫療團隊的幫忙，相信我們的孩子可以在這邊得到最好的醫療照護，並且也感謝許多有愛心的人士為我們家小孩集氣，目前外界對於我們小孩的狀況甚至發生原因眾說紛紜，因此經過與家人討論後，在此發布共同聲明：

請繼續往下閱讀...

一、有關本起事件發生的原因，希望檢調可以秉公調查，我們家屬要的是整個事情的真相，並且就各種可能情況納入調查。

二、對於小孩受傷照片外流的事件，我們表達嚴厲譴責，希望大家將心比心，不要再報導使用或是散播照片，這對於我們來說都是二次傷害。

三、希望大家可以持續為我們孩子祈福、集氣，共同傳達正面能量，讓他平安度過難關。

四、我們家小孩下部隊至234旅後，每次放假回來都會跟我們開心分享部隊生活的點滴，甚至還考慮轉服志願役，請大家不要再過度揣測。

五、最後請媒體尊重我們的私人領域，不要過度打擾家人的生活，真心感謝大家對於我們孩子的關心，未來如有進一步聲明會主動提供大家。

邵父及全體家人

