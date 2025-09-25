台中夜歸女驚見「翻白眼人影」 嚇壞報警意外救1人

男子被發現倒在陽台，一度嚇壞夜歸女住戶。（民眾提供）

台中市西區一棟住宅大樓前天深夜上演驚魂一幕！一名妙齡女子返家時，赫然在6樓陽台看見男子「雙眼翻白」一動也不動，嚇得以為撞見靈異現象急忙報案，警消趕到後查明真相，發現男子只是因服藥後不適暈倒，所幸送醫治療後並無大礙，虛驚一場。

據了解，當時夜色昏暗，陽台上只見一名瘦弱男子身穿短袖短褲，左腳穿著拖鞋、右腳赤腳，倒臥在露天陽台處一動不動，還伴隨抽搐，雙眼更是翻白，由於農曆七月剛過，聯想到「鬼月」傳說，她一時不敢靠近，嚇得全身發毛差點腿軟，趕緊撥打110求助。

第一分局公益派出所員警謝孜侑、黃尚緯獲報後，立即與救護人員趕赴現場，只見男子四肢癱軟倒在陽台，臉色蒼白，神智恍惚，經確認，男子為28歲住戶，疑因疾病服藥後副作用發作，才會出現抽搐、意識不清倒在陽台的狀況，造成誤會。

救護人員初步檢查後，判定男子需要送醫治療，所幸在警方與消防人員協助下，男子安全送往醫院，並無大礙；第一分局表示，此次事件雖然虛驚一場，但也提醒民眾，夜間公共場所如遇異常情況，切勿貿然靠近，應立即通報警方處理，以確保自身安全，另呼籲服藥後身體狀況不佳者，避免獨自在戶外活動，以免因意識不清發生危險。

警方趕抵協助男子就醫。（民眾提供）

