為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中夜歸女驚見「翻白眼人影」 嚇壞報警意外救1人

    2025/09/25 17:04 記者許國楨／台中報導
    男子被發現倒在陽台，一度嚇壞夜歸女住戶。（民眾提供）

    男子被發現倒在陽台，一度嚇壞夜歸女住戶。（民眾提供）

    台中市西區一棟住宅大樓前天深夜上演驚魂一幕！一名妙齡女子返家時，赫然在6樓陽台看見男子「雙眼翻白」一動也不動，嚇得以為撞見靈異現象急忙報案，警消趕到後查明真相，發現男子只是因服藥後不適暈倒，所幸送醫治療後並無大礙，虛驚一場。

    據了解，當時夜色昏暗，陽台上只見一名瘦弱男子身穿短袖短褲，左腳穿著拖鞋、右腳赤腳，倒臥在露天陽台處一動不動，還伴隨抽搐，雙眼更是翻白，由於農曆七月剛過，聯想到「鬼月」傳說，她一時不敢靠近，嚇得全身發毛差點腿軟，趕緊撥打110求助。

    第一分局公益派出所員警謝孜侑、黃尚緯獲報後，立即與救護人員趕赴現場，只見男子四肢癱軟倒在陽台，臉色蒼白，神智恍惚，經確認，男子為28歲住戶，疑因疾病服藥後副作用發作，才會出現抽搐、意識不清倒在陽台的狀況，造成誤會。

    救護人員初步檢查後，判定男子需要送醫治療，所幸在警方與消防人員協助下，男子安全送往醫院，並無大礙；第一分局表示，此次事件雖然虛驚一場，但也提醒民眾，夜間公共場所如遇異常情況，切勿貿然靠近，應立即通報警方處理，以確保自身安全，另呼籲服藥後身體狀況不佳者，避免獨自在戶外活動，以免因意識不清發生危險。

    警方趕抵協助男子就醫。（民眾提供）

    警方趕抵協助男子就醫。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播