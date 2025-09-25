通緝犯遭行刑式槍殺嫌犯「坐桶仔」跑了 檢警今赴小琉球逮疑共犯船長

高雄通緝犯遭槍擊命案兇嫌偷渡跑了，檢警遠赴小琉球逮助逃共犯船長。（資料照）

高雄詐欺通緝犯羅天義在女友住處附近遛狗慘遭槍手開16槍斃命，檢警專案小組經過1個多月抽絲剝繭，查出槍手自北部南下埋伏狙擊，犯案後搭白牌車離開，最後於9月2日疑似躲藏漁船偷渡離境，過程全由影武者在柬埔寨指揮，專案人員今（25）日至小琉球帶回疑協助偷渡的船長，但船長否認，檢方目前偵訊中。

高市警方動員左營、楠梓、岡山、新興分局、刑大等單位，包括南下犯案路線、狙擊後逃逸路徑，以及「坐桶仔」（CT2型漁船）等路線，全部都掌握監視影像，至少帶回10多名「白牌車」司機，以及買賣犯案BMW權利車的人頭、出金人士，直至9月中旬案情明朗。

請繼續往下閱讀...

專案小組確定槍手由白牌車載往東港華僑市場附近臨海岸邊，海巡單位協助調出入漁船的監視畫面，發現逃逸的槍手一度出現，進而鎖定一艘漁船協助載走槍手駛往菲律賓方向，目前該漁船已返台靠泊在小琉球碼頭，檢警原本昨天欲前往小琉球偵訊船長，但遇颱風過境，延至今天出擊，目前仍在偵訊搜索中。

專案小組表示，死者羅天義於上月22日在高市左營區透天豪宅前遛狗，慘遭槍手狙殺16槍，身中4槍不治，檢警專案小組懷疑命案和龐大的毒品利益糾葛有關，動員數百警力自北到南調閱路口監視器，連港口、山區的監視器也不放過。

經1個多月追查，不斷與時間賽跑，帶回2、30名涉案人員並成功羈押多人，只可惜還是讓兇手在9月2日「坐桶仔」離境，專案人員持續追查，不排除透過國際刑警組織繼續追緝歸案。

高雄詐欺通緝犯羅天義在女友住處附近遛狗時慘遭槍手開16槍斃命。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法