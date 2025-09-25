樹林鐵皮工廠大火一家三口身亡 新北檢組專案小組調查

新北市樹林區西圳街連棟鐵皮工廠大火造成一家三口不幸身亡。（翻攝資料照）

新北市樹林區西圳街連棟鐵皮工廠昨天（24日）清晨4點發生大火，經營塑膠射出工廠的吳男、妻子及6月大女嬰一家三口身亡。新北地檢署今天說，已指派檢察官組成專案小組調查，檢察官也在案發後迅速相驗，另通知財團法人犯罪被害人保護協會新北分會相驗遺體時間，新北分會出動專任人員及保護志工共6人，於相驗現場慰問、陪伴家屬。

檢方說，檢察官24日下午3點左右到新北市立殯儀館相驗被害人遺體，犯保協會新北分會人員提前抵達關懷慰問家屬，陪伴在側；對於家屬所詢問的相關法律程序，也一一回覆，適時告知相關的權益訊息，同時交付準備的溫馨關懷包，陪伴至相驗程序結束。

請繼續往下閱讀...

新北檢指出，本件除由檢察官進行後續調查，犯保協會新北分會亦將依據2023年2月8日總統公布修正的犯罪被害人權益保障法相關規定，提供法律訴訟、申請犯罪被害補償金及諮商輔導等協助，以保障被害人法定權益，並持續提供犯罪被害人及家屬心理支持、家庭關懷等保護服務。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法