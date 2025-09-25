為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    男分享女子私密照、友人又轉傳臉書 雙雙被起訴

    2025/09/25 15:58 記者林嘉東／基隆報導
    陳姓男子取得小美性影像畫面，分享給劉姓友人，劉轉傳LINE群組供人閱覽。檢方將2人依散布猥褻物品等罪嫌起訴。（情境照）

    陳姓男子以不詳方式取得小美（化名）入鏡、有裸露私密處的性影像，經拷貝後透過手機通訊軟體LINE傳給劉姓友人，未料劉男看到小美的性影像，又轉傳至LINE群組「XX俱樂部」供人觀覽，直到小美發現臉書「XX禁地」等5個社團出現她性影像後憤而報警，警方循線逮到陳、劉。基隆地檢署今（24日）天將2人依涉犯散布猥褻物品等罪嫌起訴。

    檢警調查，陳男是在今年2月間在不詳地點，以不詳方式取得有小美入鏡，裸露私密處的性影像，未經小美同意，拷貝後透過手機通訊軟體LIN 傳給劉姓友人；劉收到後，轉傳至LINE群組「XX俱樂部」供人觀覽。

    後因小美從友人口中得知，在臉書「XX禁地」等5個社團，有看到小美露臉的性影像畫面，氣得小美報警追查，到底是誰散布她的性影像。高雄警方獲報後，循線查出小美在臉書上「XX禁地」等社團上性影像，是從LINE「XX俱樂部」連結至臉書，4月間報請基隆地檢署檢察官至劉男基隆家中搜索，從扣得劉男手機中，循線查出小美性影像是來自陳男。

    檢方調查後，將陳、劉2人分別依涉犯刑法「未經他人同意無故重製及散布他人性影像」，與「散布猥褻物品」等罪嫌起訴。

