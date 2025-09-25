高雄男子車內竊包得手6000元 警方街頭圍捕逮人

高雄男子車內竊包得手6000元遭警方街頭圍捕逮人。（民眾提供）

高雄一名張姓男子於今（25）日上午涉嫌偷竊轎車內背包現金6000元，警方獲報迅速調出路口監視器，循線追緝至三民區站東路與安寧街口，將張嫌（42歲）逮捕到案，起出贓款6000元，警訊後依違反刑法竊盜罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

苓雅分局今天上午8時50分接獲民眾報案竊盜，需要警方協助，警方遂依規定受理偵辦，經瞭解，竊案發生於苓雅區興中一路，報案人稱下車時車門未上鎖，置於車內之斜背包遭竊，包內有現金6000元。

警方表示接獲報案後，立即派員調閱監視器，沿途追查至前鎮區發現犯嫌蹤跡，警組沿路尾隨並通報支援到場，直到中午11時57分追緝至三民區站東路與安寧街口，將張嫌（42歲）逮捕到案，並搜得現金6000元。

張嫌將於警詢後，依違反刑法竊盜罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

苓雅分局呼籲，民眾個人財產受法律保護，任意侵占、竊取等行為，將遭受法律的處罰。警方提醒民眾下車時要將車門上鎖，也將請派出所及偵查隊針對案內路段加強巡邏，以防止類似情事發生。

