    社會

    台中梧棲頂寮里特種場所再傳命案 里民憂心治安亮紅燈

    2025/09/25 15:47 記者張軒哲／台中報導
    梧棲頂寮里有多間KTV與酒店等特種營業場所。（資料照）

    梧棲頂寮里有多間KTV與酒店等特種營業場所。（資料照）

    台中梧棲合法的八大行業專區，逾十家酒店、KTV集中在頂寮里，是台中海線地區夜生活最熱鬧的區域，但顧客酒後亂象頻傳，今日再傳命案，讓里民憂心里內治安，頂寮里長鐘金水說，這兩年疫情過後，港區特種營業開始活絡，但深夜噪音擾民，希望相關單位可以落實宣導改善。

    2年前，梧棲區大仁路一間KTV發生一起數名年輕男子因感情問題談判互毆，因陳姓17歲男子與女友因感情分手問題，各自找友人前往該處談判，導致陳男情緒失控亂刺，幫女方助陣的王男枉死，時隔2年，大智路再傳出命案，讓當地治安亮紅燈。

    頂寮里鄭先生說，近年頂寮里大樓建案林立，外來人口增加，也有許多外國工程師，自己在港區工作，就近在頂寮里購屋居住，里內除了特種營業場所，這2年也陸續有酒吧跟餐酒館，這些夜貓族很容易影響社區居民安寧。

    鐘金水說，里內許多特種營業場所都營業到凌晨3時，此時居民好夢正酣，卻常被散場離去的聲響或酒後大聲談話吵醒，希望可以提早幾個小時結束營業，也呼籲上門的顧客自律，大家是來快樂唱歌紓壓，不要滋生事端，導致傷亡，這是大家不樂見的。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

