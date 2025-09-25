中國立訊又違法成立公司挖角 王來春2度通緝、在台3協力者起訴

中國立訊精密董事長王來春（右）涉在台成立「立景創新科技有限公司（後更名為「晶鑠科技」）」，非法挖角我國科技人才；新北地檢署今依違反兩岸人民關係條例起訴王、台灣3名協力者吳英政等共4人及晶鑠科技公司，並對王來春發布通緝。（取自中國立訊官網）

有女版「郭台銘」之稱的中國立訊負責人王來春，2018年收購我國上市公司光寶科技可攜式影像事業群部門後，涉指示原本該部門總經理吳英政在台成立「立景創新科技有限公司（後更名為「晶鑠科技」），非法挖角我國科技人才；新北地檢署今依違反兩岸人民關係條例起訴王、台灣3名協力者吳英政等共4人及晶鑠科技公司，並對王來春發布通緝。

王來春在2011年間，曾涉以港資掩護、入主台灣連接器供應商宣德科技公司，王因此被台北地院通緝中；至於時任宣德董事兼總經理蔡建偉一審被判刑6月、台灣立訊負責人葉怡伶5月徒刑，均緩刑。

請繼續往下閱讀...

檢方指揮調查局台北市調處調查，王來春是中國立訊公司董事長及立景集團實際負責人，該集團實質掌控香港商立景創新公司、立景創新科技公司及廣州立景創新科技等公司。

檢方查出，2018年2月，王來春以香港立景創新公司名義收購光寶科技可攜式影像事業群部門，為使該部門在台繼續營業，同年3月以香港立景科技公司名義向經濟部投資審議司申請來台設立僑外資「立景有限公司」，因資金來源涉中資而被予以駁回。

王來春遂指示吳英政於2018年6月成立「立景創新科技有限公司」，實即以原收購的光寶公司該部門資產在台營運，2021年間陸續更換負責人為光寶公司前員工張宗凱、吳雯萍，並將公司更名為「晶鑠科技有限公司」在台繼續營業，藉此持續在104人力銀行網站刊登招聘數位軟體工程師、系統韌體工程師、顯示產品電子工程師及鏡頭模組光學工程師等科技人才，從事光學模組硬體研發，再將研發成果交由廣州立景公司負責產品製造及銷售。

檢方統計，王來春透過上述關係企業於2018年至2023年共匯款至晶鑠公司約6557萬美元，折合新台幣約19億9329萬元，做為晶鑠公司在台營運費用及員工薪資之用。

檢方今依違反兩岸人民關係條例起訴王來春、吳英政、張宗凱、吳雯萍共4人及晶鑠公司，並對王來春發布通緝。

新北檢表示，高科技產業是我國經濟命脈，近年屢有中國廠商藉由僑外資或其他方式掩護，於國內成立公司進行營業行為，必須有效防堵，以免國內高科技產業人才、技術外流；至於立訊公司為中國知名廠商，更為國內廠商在蘋果供應鏈競爭對手，明知國內相關法規及限制，仍藉由國人在國內設立公司，掩護中資企業非法經營違法行為。呼籲國內高科技產業及人才應團結一致，勿誤中圈套而參與非法中企經營，日後更將致力發掘及偵辦是類案件，以維護國內產業競爭力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法