    首頁 > 社會

    新北檢、玉山銀攜手市府打詐 建構三大防線防詐

    2025/09/25 15:22 記者賴筱桐／新北報導
    新北市長侯友宜（左二）代表市府與新北地檢署、玉山銀行簽署防詐業務合作備忘錄。（記者賴筱桐攝）

    

    詐騙犯罪猖獗，嚴重威脅民眾財產安全，影響社會安定，新北市長侯友宜今天偕同法務部台灣新北地方檢察署、玉山商業銀行共同簽署「防詐業務合作備忘錄」，打造地方政府、司法機關與金融機構的跨域合作防詐新模式，建構「推廣地籍異動即時通，掌握不動產動態」、「銀行臨櫃攔阻，金融零詐欺」、「異常帳戶通報，即時預警」三大防線，強化反詐防護網。

    侯友宜表示，新北市重視防詐工作，持續推動跨機關與跨領域合作，簽署合作備忘錄象徵打詐邁向新里程碑，未來玉山銀行辦理房屋貸款業務時，將主動協助顧客填寫「地籍異動即時通」申請書，並與抵押權設定案同步送件；雙方也將合作推動臨櫃攔阻、大額提領關懷提問、車手防制、可疑交易通報等，打造金融零詐欺環境。

    新北地檢署檢察長郭永發指出，地檢署與新北市地政局建立合作機制，透過即時通報、迅速偵辦，達到圍剿詐團效果，未來與玉山銀行共同推動異常帳戶通報機制，若銀行察覺可疑帳戶涉及詐欺，立即向地檢署通報，爭取第一時間介入偵辦，減少民眾財產損失。

    玉山銀行董事長黃男州說，侯友宜以警察出身的形象，帶領新北打詐成績亮眼，尤其在不動產防詐，地籍異動即時通申辦量居全國之冠，玉山銀行將秉持企業社會責任理念，與新北市、新北地檢署公私協力反詐，維護客戶財產安全、預防金融犯罪。

    地政局局長汪禮國表示，打詐刻不容緩，簽署「防詐業務合作備忘錄」宣示新北市守護民眾財產、打擊詐騙的決心，希望成為全國典範，把此合作模式擴及中央與各地方政府，提高反詐成效。

