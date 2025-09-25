為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    律師光環成詐團保護傘 南檢重拳求刑「資深仙塔」8年

    2025/09/25 15:18 記者王捷／台南報導
    律師何紫瀅。（翻攝台南律師公會網站）

    律師何紫瀅。（翻攝台南律師公會網站）

    台南地檢署偵辦玉石投資詐欺案，焦點直指「台南仙塔」律師何紫瀅，她被控以事務所為簽約收款據點，以律師光環替詐團增加可信度，檢察官廖羽羚依加重詐欺、洗錢與組織犯起訴，求刑8年並科罰金500萬元。

    2024年8月起歹徒在臉書與抖音經營多個直播與客服據點，對外宣稱投資原石能獲利或標售真貨，誘使被害人轉帳或面交。

    有被害人因金額龐大，在去年10月間到何紫瀅的事務所面交現金101多萬元，由何紫瀅當場收款並影印翡翠合約，隨即交給張姓共犯上繳莫姓主導者；何女並以翡翠都是真的會催促出貨等語安撫。其後認列何女就該次面交取得百分之一報酬，共1萬元。

    詐團的假買賣合約中，出現兩家公司「嶼麓供應鏈管理」與「永紳數位行銷」，前者在中國查無登記，後者未實際經營玉石買賣而被認定為人頭公司；合約同時載明法律顧問為詮律律師事務所何紫瀅，以增加取信與提高收贓及洗錢成功率。

    此外，檢方揭露何紫瀅受莫姓成員指示，曾以選任律師名義介入同案被告案件，利用陪偵取得偵查訊息並回傳上層，甚至以與本案無涉的開庭通知對外釋放訊息，檢方評述，此舉形同在司法與詐團間架設保護網，維繫集團運作，致主導者得以長期逍遙法外。

    檢方認為，何紫瀅背離職業倫理，以律師光環混淆視聽，動搖社會對司法的信任，依加重詐欺、洗錢與組織犯罪等罪起訴，在量刑意見建議中，對何律師各次行為分別量處6年徒刑，應執行之刑8年，並科罰金500萬元，同時依刑法規定追徵何律師的不法報酬。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

