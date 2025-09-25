新北男積欠債務遭強擄毆打 租屋處被搜刮警鎖定3嫌

陳男因積欠債務遭董男等3人強押毆打，警方已鎖定嫌犯追緝中。（記者陸運鋒翻攝）

陳姓男子因積欠董姓男子數萬元，引起董男不滿，撂人將陳男痛毆一頓後，將其強押載往新北市新店租屋處，並搜刮1萬多元財物，陳男趁隙逃跑求救，警方到場時，發現陳男臉部及肢體有擦挫傷，但身上搜出毒品安非他命，詢後先將他移送偵辦，同時已鎖定董嫌等3人追緝中。

新店警分局調查，36歲陳男在台北市信義區某工地擔任保全，由於手頭吃緊，便向44歲董姓友人借了數萬元急用，但董男向其催討債務時，陳男避不見或刻意逃避，令董男感到相當憤怒。

請繼續往下閱讀...

據查，董嫌在14日深夜11時許，找了柯姓男子等2人，前往陳男工作地點談判，雙方一言不和爆發口角，董嫌等人將陳男強押上車，載往新北新店區寶元路陳男租屋處毆打，並搜刮1萬6千元財物，而陳男趁董男等人不注意時，逃往附近超商求救。

據知，警方到場後，發現陳男臉部及肢體有些許擦挫傷，但身上搜出安非他命0.32公克，警詢後依毒品防制條例移送偵辦，已報請檢方指揮偵辦，鎖定董嫌等3人，近日將拘提到案，朝依妨害自由、傷害及恐嚇取財罪嫌偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法