為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    新北男積欠債務遭強擄毆打 租屋處被搜刮警鎖定3嫌

    2025/09/25 15:00 記者陸運鋒／新北報導
    陳男因積欠債務遭董男等3人強押毆打，警方已鎖定嫌犯追緝中。（記者陸運鋒翻攝）

    陳男因積欠債務遭董男等3人強押毆打，警方已鎖定嫌犯追緝中。（記者陸運鋒翻攝）

    陳姓男子因積欠董姓男子數萬元，引起董男不滿，撂人將陳男痛毆一頓後，將其強押載往新北市新店租屋處，並搜刮1萬多元財物，陳男趁隙逃跑求救，警方到場時，發現陳男臉部及肢體有擦挫傷，但身上搜出毒品安非他命，詢後先將他移送偵辦，同時已鎖定董嫌等3人追緝中。

    新店警分局調查，36歲陳男在台北市信義區某工地擔任保全，由於手頭吃緊，便向44歲董姓友人借了數萬元急用，但董男向其催討債務時，陳男避不見或刻意逃避，令董男感到相當憤怒。

    據查，董嫌在14日深夜11時許，找了柯姓男子等2人，前往陳男工作地點談判，雙方一言不和爆發口角，董嫌等人將陳男強押上車，載往新北新店區寶元路陳男租屋處毆打，並搜刮1萬6千元財物，而陳男趁董男等人不注意時，逃往附近超商求救。

    據知，警方到場後，發現陳男臉部及肢體有些許擦挫傷，但身上搜出安非他命0.32公克，警詢後依毒品防制條例移送偵辦，已報請檢方指揮偵辦，鎖定董嫌等3人，近日將拘提到案，朝依妨害自由、傷害及恐嚇取財罪嫌偵辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播