獨家》成功補救！ 徐巧芯烏龍指控讓共諜急滅證 法院罕見出招補破網重判

國民黨立委徐巧芯烏龍指控讓真正的共諜得以先行滅證，今年4月一度鬧得沸沸揚揚。（資料照）

民進黨前黨工黃取榮被中共吸收，並吸收前外交部長吳釗燮任內的助理何仁傑等人成為下線，將機密資料外洩給中共，台北地院今重判黃取榮10年、何仁傑8年2月有期徒刑；據悉，過程中，因國民黨立委徐巧芯誤指外交部「何姓專委」涉共諜，意外打草驚蛇，導致檢調提前收網、蒐證受阻，甚至讓何仁傑的關鍵證據遭刪除，最終合議庭罕見依照《刑事訴訟法》職權，傳喚專家學者進行專業認定，才得以補破網，讓案件獲重判。

黃取榮赴中經商多年，被中共吸收，成為在台「臥底」，返台發展共諜組織，並吸收何仁傑、前黨工邱世元、前副總統辦公室諮議吳尚雨成為下線，將副總統出訪行程、選舉規劃、外交部斷交因應措施等機密資料洩給中國，台北地檢署今年6月10日依違反國家機密保護法起訴4人，全案於3個月審結。

台北地院今重判黃取榮10年、何仁傑8年2月、邱世元6年2月、吳尚雨4年有期徒刑，審理過程中，黃取榮、何仁傑自始否認，甚至相當不配合，邱世元、吳尚雨坦承全部犯行，其中吳尚雨因遭被告邱世元所誘騙，且不知邱世元已遭中共吸收，刑期相對較輕，最終判4年有期徒刑。

徐巧芯今年4月9日於立法院外交及國防委員會質詢時指，外交部有名何姓專委是共諜，最後被發現是同名同姓的烏龍，造成消息曝光打草驚蛇，導致檢調只好在隔日倉促收網，將真正的共諜何仁傑拘提到案。檢方雖在11日深夜以涉「國安法」有串證之虞向法院聲請羈押禁見獲准，但此時何仁傑早已刪除自己持有的大批關鍵證據，使辦案線索戛然而止。

據了解，徐巧芯的「誤炸」行為嚴重干擾調查，使原本縝密佈局瞬間瓦解，導致檢方蒐證困難，讓法院在審理時證據嚴重不足、相當難以判斷。若在證據缺乏質量的狀況下，最終輕判或無罪的機率高，不僅無法彰顯司法威信，更恐讓共諜有恃無恐，最終合議庭為充分挖掘被隱匿的真相，並啟動「補破網措施」，希望讓此案呈現合理事實、並給予中共滲透嚇阻的作用。

根據本報調查發現，台北地院國安專庭罕見依照《刑事訴訟法》第211-1條，「法院認有必要時，得依職權，就案件專業法律問題選任專家學者，到場陳述其法律意見」，並傳喚相關實務工作的專家證人，針對黃取榮摻雜砸真假資訊的洩密資料，抽絲剝繭，並密集在2個月內開超過10次庭，才使許多證據得以認定。也就是形同「補破網」的關鍵措施，才勉力將證據得以認定，避免案件淪為共諜的「勝利宣傳」。

不過可惜的是，因徐巧芯提前曝光消息，導致何仁傑刪除證據，而專家證人在有限的資料下認定也有限，僅能讓何仁傑被定合理的罪與刑，卻無法更進一步追查何仁傑的下線，讓此案最終僅能讓4個人被定罪；若非意外干擾與證據缺口，這張滲透政壇的「紅色大網」或許能被進一步揭穿。

