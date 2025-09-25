平頭男借來車牌還是出包 違停嗆警見援軍秒軟

平頭男車牌遭註銷仍借牌上路，卻沒想到借來的牌照同樣出包，凌晨違停紅線遭警方盤查，一開始還囂張嗆警，見警力支援越來越多，態度立刻轉軟，全案依偽造文書罪移送。（民眾提供）

李姓平頭男子因車牌遭註銷，硬掛他車的車牌載女友吃滷味，但因違停紅線引起員警調查，還發現他借來的車牌也有問題，李男見狀情緒激動與警員互嗆，但眼見支援警力愈來愈多，態度才轉為客氣，訊後被依偽造文書法辦。

今天凌晨1時許警方執行巡邏勤務時，發現李男將車輛停放在紅線，立即上前盤查，結果發現該車懸掛的車牌並非合法牌照，而是偽造的註銷車牌。李男原以為借來的車牌可以規避查緝，沒想到反而加重罪嫌，當場被逮捕。



據了解，30多歲的李男先前因超速遭註銷車牌，卻突發奇想借用他人車牌懸掛，因為急著帶女友出去吃消夜，他把車子違規停在紅線，引起警方注意，進一步查出車牌問題。

李男在盤查初期態度囂張，對警員出言不遜，因此警方立刻呼叫支援，隨著警力支援到場，他才慢慢變和善，配合調查。警方依刑法偽造文書罪將他移送法辦，後續將由檢方偵辦。

警方呼籲，企圖以借車牌規避取締，不僅無法脫身，反而會面臨刑責，民眾若車輛遭註銷或有違規處分，應依法申請復駛或補辦手續，不要心存僥倖，以免觸法自陷刑責。

