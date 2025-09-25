為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    平頭男借來車牌還是出包 違停嗆警見援軍秒軟

    2025/09/25 15:15 記者王捷／台南報導
    平頭男車牌遭註銷仍借牌上路，卻沒想到借來的牌照同樣出包，凌晨違停紅線遭警方盤查，一開始還囂張嗆警，見警力支援越來越多，態度立刻轉軟，全案依偽造文書罪移送。（民眾提供）

    平頭男車牌遭註銷仍借牌上路，卻沒想到借來的牌照同樣出包，凌晨違停紅線遭警方盤查，一開始還囂張嗆警，見警力支援越來越多，態度立刻轉軟，全案依偽造文書罪移送。（民眾提供）

    李姓平頭男子因車牌遭註銷，硬掛他車的車牌載女友吃滷味，但因違停紅線引起員警調查，還發現他借來的車牌也有問題，李男見狀情緒激動與警員互嗆，但眼見支援警力愈來愈多，態度才轉為客氣，訊後被依偽造文書法辦。

    今天凌晨1時許警方執行巡邏勤務時，發現李男將車輛停放在紅線，立即上前盤查，結果發現該車懸掛的車牌並非合法牌照，而是偽造的註銷車牌。李男原以為借來的車牌可以規避查緝，沒想到反而加重罪嫌，當場被逮捕。

    據了解，30多歲的李男先前因超速遭註銷車牌，卻突發奇想借用他人車牌懸掛，因為急著帶女友出去吃消夜，他把車子違規停在紅線，引起警方注意，進一步查出車牌問題。

    李男在盤查初期態度囂張，對警員出言不遜，因此警方立刻呼叫支援，隨著警力支援到場，他才慢慢變和善，配合調查。警方依刑法偽造文書罪將他移送法辦，後續將由檢方偵辦。

    警方呼籲，企圖以借車牌規避取締，不僅無法脫身，反而會面臨刑責，民眾若車輛遭註銷或有違規處分，應依法申請復駛或補辦手續，不要心存僥倖，以免觸法自陷刑責。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播