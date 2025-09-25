台南麻豆警監環聯合執法 口袋戰術取締30輛違規車奏效

台南麻豆警監環昨晚（24日）在官田區台1線隆田陸橋路段執行聯合稽查。（分局提供）

台南麻豆警監環昨晚（24日）在官田區台1線隆田陸橋路段執行聯合稽查，採取「口袋」戰術針對改裝車輛進行全面攔檢，取締非法改裝排氣管、車燈、未裝傳動蓋、拆除消音器、無照駕駛和檢測噪音。昨晚共攔查55輛，舉發27件違規改裝、無照駕駛2件、1輛微型電動二輪車改裝馬達，共取締30件，違規率逾5成。

麻豆警分局指出，「監、警、環」聯合稽查結合警方執法、監理站車輛檢驗技術及環保局噪音檢測專業，透過跨單位協力合作，有效遏止危險駕駛、改裝車與重大交通違規等，確保道路安全，及避免噪音擾民影響居民生活品質。

分局「預告」警方將持續針對轄內麻豆、下營、官田、六甲等易肇事、易聚集改裝車的路段及時段規劃不定期攔檢，展現強力執法決心！民眾若發現非法改裝車輛在道路橫行，可通報警方稽查。

台南麻豆警監環昨晚（24日）在官田區台1線聯合稽查，取締30件違規。（分局提供）

麻豆警運用地形、地物規劃「口袋戰術」攔檢汽機車。（分局提供）

