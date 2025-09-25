一個沒訊號、一個耗電快 柯文哲換3個電子腳環現在正常了

台北地院審理京華城等弊案，今由共同被告、威京集團主席沈慶京作證，審判長於中午休庭前，抽空先處理柯文哲的電子腳環問題。（記者廖振輝攝）

台北地院審理京華城等弊案，今由共同被告、威京集團主席沈慶京作證，審判長於中午休庭前，抽空先處理柯文哲的電子腳環問題，科技監控中心表示目前訊號沒有問題，柯文哲說他已換了2次電子腳環，現在的第3個腳環已經正常了，審判長江俊彥表示現在沒有問就好，將來若又出現訊號問題，可向法院陳報，法官可以派廠商到柯的住家安裝居家讀取器，類似在家中安裝固網，改善收訊不良的問題。

江俊彥指出，經詢問廠商表示，天氣、濕度對於電子腳環的感應都有影響，柯的住處已加裝強波器，若柯在家再出現訊號微弱的問題，廠商說可以安裝居家讀取器，就是透過連接固網讀取腳環的訊號，不須透過外部基地台。檢察官回應，尊重法院依「通案處理」電子腳環問題。

柯文哲說他現在戴的是第3個腳環，第1個在法院候審室安裝後，就沒有訊號，廠商當場就剪掉換新的，「整個都新的就剪掉，很浪費」，第2顆則是耗電很快，不知道為什麼一直在閃光，這禮拜二廠商檢查後說是瑕疵品，換了現在的第3顆，到目前都很正常。

江俊彥表示，若往後收到柯或科控中心反映收訊不良，法院會以裁定方式補充科技監控命令書，派廠商赴柯住處安裝居家讀取器，若檢、辯不服可提抗告。

應曉薇也舉手反映，她有先天性心臟病，裝了電子腳環後，心臟會一直跳、一直跳，手一直發抖，去醫院超音波檢查，發現她胸部有腫瘤、肺部結節，要做進一步精密檢查、打顯影劑，不知道會不會被電子腳環干擾、能不能做這項檢查，她問科控中心，對方也不知道，想請法官看看有沒有調低電磁波之類的解決方法。

江俊彥諭知，若有醫療措施及器材問題而有須暫時拆卸電子腳環的必要性，可陳報法院決定是否拆裝，至於電子腳環是否會引發心悸，法官不是醫療專業，只能幫忙問科控中心，有沒有減低或排除的可行方法，不過腳環的訊號基本上和手機一樣，手機能隨時帶著走，電子腳環原則上也可以。

應曉薇強化嗲聲說「那個真的很強，會讓手一直發抖、心臟一直跳一直跳，電波真的很強」，審判長表示會再進行了解，應曉薇回以「謝謝審判長的慈悲」。

