    台中婦陷「年下」戀婚頭 急領百萬遇阻 粉紅泡泡瞬間破滅

    2025/09/25 14:25 記者許國楨／台中報導
    婦人到銀行欲解除100萬元定存，幸行員與員警及時阻詐。（警方提供）

    婦人到銀行欲解除100萬元定存，幸行員與員警及時阻詐。（警方提供）

    台中一名近六旬婦人，近期因沉浸於「年下戀」（意指戀愛對象比自己年紀小），差點就把辛苦存下的一百萬元拱手交出，所幸銀行行員細心察覺異狀並通報警方介入，員警耐心說明、拿出真實案例當頭棒喝，戳破她心中長久營造的粉紅泡泡，讓她在戀愛與金錢之間，驚險保住了血汗積蓄。

    經查，該名婦人透過臉書結識一名自稱來自香港的單親男子，對方不僅宣稱母親是台灣人，還聲稱全家即將移民來台定居，男子日夜關心、甜言蜜語，甚至描繪「共組幸福家庭」未來藍圖，讓婦人起初對年紀相差近一輪的姊弟戀存疑，卻逐漸卸下心防，隨著感情升溫，一步步陷入對方浪漫攻勢。

    然而，「美夢」很快伴隨現實條件出現，男子以「婚姻準備」為由，接連要求婦人購買金飾及相關用品，即便婦人一再表明手頭拮据，對方依舊軟硬兼施，讓她在長期情感綑綁下難以拒絕，前天走入銀行欲解除100萬元定期存款，以供對方使用。

    就在關鍵時刻，行員注意到婦人神情緊張、對提款用途說詞反覆，心生疑慮，立即通報轄區第二分局立人派出所，員警劉宇軒、蕭驛騰火速趕到，耐心詢問並檢視江婦手機訊息，案情輪廓愈發清晰。

    員警未急於斷然否定，而是透過實際案例一步步說明，揭穿男子言語中矛盾，讓婦人逐漸正視眼前真相，才坦言後期也覺得對方說詞有點奇怪，一度動念是否該報警，但又被對方的甜言蜜語打消疑慮，幸好遇上機警行員及員警耐心說明，及時保住血汗積蓄。

