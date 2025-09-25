雲林莿桐一貨車失控衝撞電線桿 司機不治身亡

蔡男駕駛貨車，車輛失控自撞電線桿，貨車車頭凹陷變形。（民眾提供）

雲林縣莿桐鄉今（25）日早上近10點發生一起車禍，50多歲蔡姓男子駕駛貨車行經莿桐鄉埔子村榮村鄉間道路時，車輛不明原因失控自撞電線桿，電桿攔腰折斷，貨車車頭凹陷變形，蔡男受困約1小時左右被救出但已失去生命跡象，經救護人員送往台大斗六分院急救，12點30分左右仍不治。

雲林縣消防局9點52分左右接獲報案，指莿桐鄉埔子村榮村一處道路發生嚴重車禍，車輛自撞電線桿，有人員受困，立即派遣莿桐分隊11、91車趕赴現場，警消人員抵達後，發現車頭因衝擊力過大，導致遭電桿緊緊壓住，嚴重凹陷扭曲，蔡男被卡在駕駛座動彈不得，左小腿開放性骨折，血肉模糊，上身無明顯外傷。

請繼續往下閱讀...

警方立即封鎖危險區域，10點48分左右，台電人員趕抵後進行斷電作業，確保安全後，由搜救人員破壞車體展開搶救，11點8分蔡男被救出，當場已經無呼吸心跳，救護人員實施CPR並送往台大斗六分院急救。斗六警分局表示，詳細肇事原因仍有待進一步調查釐清。

蔡男駕駛貨車，車輛失控自撞電線桿，緊急送醫急救。（民眾提供）

車頭嚴重凹陷。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法