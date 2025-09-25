為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    呂金鎧涉女大生命案再審獲無罪 刑事補償最高可達3400萬

    2025/09/25 13:58 記者楊國文／台北報導
    呂金鎧今獲高院再審庭改判無罪，庭後和纏訟32年來支持他的4姊熱情擁抱。（記者楊國文攝）

    65歲麵包師傅呂金鎧捲入女大生性侵殺害案，一審被判死刑，高院更六審判20年，因未上訴而定讞，經羈押及服刑約19年獲假釋，但高院再審庭今改判他無罪，替呂奔走平反的冤獄平反協會建請檢方不要上訴，若無罪確定，初步擬以最高一天5千元替呂聲請刑事補償，法界指出，刑事補償金最高可達3400多萬元，若以最低的1天3千元計算，也有約2千萬元。

    依據刑事補償法規定，須審酌有無可歸責事由，刑事補償金以一天3千至5千元計算，給予受刑事冤枉者刑事補償。

    較矚目的案例是被控擄人勒贖而歷經9次死刑判決的徐自強，2016年獲判無罪確定後，聲請刑事補償。高等法院2017年裁定，徐自強被不當羈押5624天，對徐自強的人生、家庭與名譽造成重大侵害，裁准刑事補償新台幣2812萬元，創刑事補償非執行死刑者的最高賠償紀錄。

    呂金鎧獲高院再審庭改判無罪，檢方仍可上訴，此案若最終獲無罪定讞，刑事補償金將是一筆可觀的數目。

    冤獄平反協會指出，呂金鎧被無端冤枉，前5次警訊都否認犯罪，直到第6次警訊遭到刑求才承認犯罪，呂並無可歸責的事由，呂應可以獲得最高的1天5千元刑事補償，若以呂被不當羈押及服刑近19年計算，刑事補償金將高達3400多萬元，若以最低的1天3千元計算，也有約2千萬元。

