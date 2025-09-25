涉嫌助攻藍營議員林杏兒賄選 蕭景田等27人全獲無罪 理由曝光

士林地方法院今宣判，蕭景田（見圖）等27名被告一審全數無罪。法院認為，雖有部分里長曾收過款項，但多屬私人贊助或政黨補助，且未明確指示選票投向，屬政黨拉票、催票的常規動員行為。（資料照）

國民黨前中常委蕭景田涉協助台北市議員林杏兒行賄多名里長案，士林地方法院今上午於第一法庭宣判，合議庭由審判長蔡守訓、受命法官梁志偉及陪席法官郭書綺組成，認定蕭景田、曾繁川及其餘25名被告全數無罪。法院審理認為，雖有部分里長確收款項，但多屬私人贊助或政黨補助，加上蕭景田自掏腰包支持同黨籍里長、並未指示如何投票，其行為屬政黨拉票、催票的常規動員，難以認定為賄選。全案可再上訴。

判決指出，檢方起訴蕭景田、曾繁川等人在111年地方公職人員選舉期間，於2022年11月22日下午走訪士林區及北投區里長，向部分里長交付1萬元至2萬元不等的現金，並主張此舉構成違反公職人員選舉罷免法的賄選行為。不過，經法院審理，卷內證據僅能證明部分里長曾收過款項，其他被告及大部分里長均無法證明收到款項，且里長所收款項多屬私人贊助或政黨補助，難以認定為「買票」。

判決並提及，部分里長雖曾收過蕭景田、曾繁川交付的金額，但當時蕭景田、曾繁川僅表達支持林杏兒、發放競選文宣，並無明確指示選票應如何投票。法院調查信封袋及證人證詞發現，里長收到的紅包多數來自其他私人或黨內集資，顯示此類贊助在實務上並非罕見，屬政黨競選活動下的常見現象。

合議庭認為，蕭景田身為國民黨中常委及北投區黨部前主委，且經營北投區麗禧溫泉酒店，其自掏腰包支持同黨籍里長競選經費，並由黨部執行長陪同拜訪，均屬合理的政黨競選動員行為。加上林杏兒前次落選、選情緊急，蕭景田、曾繁川於拜訪時順帶拜託支持，也屬政黨拉票、催票的正常範疇，難以認定為對里長一票一錢的「買票」行為。

合議庭表示，即使部分里長分區為林杏兒責任里，理應為候選人造勢，亦無需另行賄選；綜合上述因素，蕭景田、曾繁川及其餘25名被告均判無罪。

