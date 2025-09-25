為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    涉嫌助攻藍營議員林杏兒賄選 蕭景田等27人全獲無罪 理由曝光

    2025/09/25 13:16 記者劉詠韻／台北報導
    士林地方法院今宣判，蕭景田（見圖）等27名被告一審全數無罪。法院認為，雖有部分里長曾收過款項，但多屬私人贊助或政黨補助，且未明確指示選票投向，屬政黨拉票、催票的常規動員行為。（資料照）

    士林地方法院今宣判，蕭景田（見圖）等27名被告一審全數無罪。法院認為，雖有部分里長曾收過款項，但多屬私人贊助或政黨補助，且未明確指示選票投向，屬政黨拉票、催票的常規動員行為。（資料照）

    國民黨前中常委蕭景田涉協助台北市議員林杏兒行賄多名里長案，士林地方法院今上午於第一法庭宣判，合議庭由審判長蔡守訓、受命法官梁志偉及陪席法官郭書綺組成，認定蕭景田、曾繁川及其餘25名被告全數無罪。法院審理認為，雖有部分里長確收款項，但多屬私人贊助或政黨補助，加上蕭景田自掏腰包支持同黨籍里長、並未指示如何投票，其行為屬政黨拉票、催票的常規動員，難以認定為賄選。全案可再上訴。

    判決指出，檢方起訴蕭景田、曾繁川等人在111年地方公職人員選舉期間，於2022年11月22日下午走訪士林區及北投區里長，向部分里長交付1萬元至2萬元不等的現金，並主張此舉構成違反公職人員選舉罷免法的賄選行為。不過，經法院審理，卷內證據僅能證明部分里長曾收過款項，其他被告及大部分里長均無法證明收到款項，且里長所收款項多屬私人贊助或政黨補助，難以認定為「買票」。

    判決並提及，部分里長雖曾收過蕭景田、曾繁川交付的金額，但當時蕭景田、曾繁川僅表達支持林杏兒、發放競選文宣，並無明確指示選票應如何投票。法院調查信封袋及證人證詞發現，里長收到的紅包多數來自其他私人或黨內集資，顯示此類贊助在實務上並非罕見，屬政黨競選活動下的常見現象。

    合議庭認為，蕭景田身為國民黨中常委及北投區黨部前主委，且經營北投區麗禧溫泉酒店，其自掏腰包支持同黨籍里長競選經費，並由黨部執行長陪同拜訪，均屬合理的政黨競選動員行為。加上林杏兒前次落選、選情緊急，蕭景田、曾繁川於拜訪時順帶拜託支持，也屬政黨拉票、催票的正常範疇，難以認定為對里長一票一錢的「買票」行為。

    合議庭表示，即使部分里長分區為林杏兒責任里，理應為候選人造勢，亦無需另行賄選；綜合上述因素，蕭景田、曾繁川及其餘25名被告均判無罪。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播