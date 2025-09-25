捲32年前女大生命案逆轉無罪 呂金鎧激動擁抱4姊：感謝法官相信清白

呂金鎧今獲高院再審庭改判無罪，庭後和纏訟32年來支持他的4姊熱情擁抱。（記者楊國文攝）

麵包師傅呂金鎧被控犯下32年前中興大學女學生性侵殺害案，高院更六審被判刑20年定讞，呂服刑19年後假釋，向高院聲請再審獲准，呂聆判後表示，「我真的沒有做」，感謝法官相信他是清白的。

呂金鎧聆判後，在4姊呂秋容等親友、律師團、台灣冤獄平反協會及聲援者陪同下，為死去的女大生默哀30秒。

請繼續往下閱讀...

呂金鎧表示，1983年時的司法，並沒有像現在這麼進步，感謝高院法官相信他是清白的，這件事情他真的沒有做。高院判他無罪，才可以給社會大眾、在天上的父母一個交代，告訴父母「你的兒子確實沒有犯案」，也非常感謝4姊在32年纏訟期間，一路陪伴著他到處奔波，也感謝冤獄平反協會的協助和聲援他的人。

呂秋容說，聽到高院宣判弟弟呂金鎧無罪，不自覺流下淚來，這32年來漫長歲月，每次開庭，即使工作要請假，她也一定會到場，同時還要照顧父母，備受煎熬，為的是被冤枉的呂金鎧，「若弟弟被冤枉一輩子，我真的無法對天上的父母交代」。

1993年間，女大學生經家教中心安排，到新北市一處公寓3樓面談後喪命。檢警追查指公寓住戶麵包師傅呂金鎧與借住的友人陳錫卿涉有重嫌，將2人查獲到案。

檢警調查，有妨害風化前科的陳錫卿1993年12月17日假釋，投靠在獄中認識的呂金鎧，同月22日，陳錫卿佯稱找家教，卻和呂金鎧合力性侵女大生得逞，再以衛生褲勒斃女大生。

一審將陳、呂均判決死刑，後來高院更六審判陳死刑、呂20年徒刑，呂念及父母高齡，盼早日回家，捨棄上訴而有罪定讞。陳繼續上訴，經更七審委託刑事局以最新的DNA鑑定技術進行鑑定，發現女大生的下體沒有呂的精液，改認定呂並非共犯，但仍判陳錫卿死刑定讞。

呂男經羈押和服刑共19年半後，獲得假釋，不過，呂認為蒙受很大冤屈，堅稱未參與犯案，透過冤獄平反協會申冤，並以更七審認女大生的下體沒有驗出呂的精液等理由，提出再審獲准。高院再審庭今改判呂無罪。

大逆轉！涉32年前女大生性侵命案關19年 呂金鎧再審改判無罪

女大生性侵命案再審呂金鎧獲平反 高院3理由判無罪

