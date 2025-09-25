台南前議長郭信良涉賄二審檢辯論戰 檢批律師誤導視聽

台南市前議長、現任市議員郭信良。（資料照）

台南市議會前議長、現任議員郭信良被控涉台南安南區佃西自辦市地重劃案、向重劃會長廖堅志索賄，一審判刑13年。上訴二審後，高等法院台南分院今天開辯論庭，郭與律師團堅稱沒有從收取1300萬元的佃西里長高進見拿到分毫賄款；廖堅志前後供述不一，供詞不能採信。檢察官指控郭的律師說法與勘驗筆錄內容不符，律師把有的說成沒有的，是在誤導視聽。

此案於25日在台南高分院進入辯論程序，上午包括被告郭信良、廖堅志與高進見3人及他們的辯護律師都出庭與檢方進行辯論程序、並對相關人、物證的供述表達意見。

郭信良律師指廖堅志從最初在調查官、檢方到法院的歷次陳述，前後有9個版本，廖起初說1300萬元交付對象是高進見，後來又說郭信良可能影響地價重審、郭有拿錢的版本，前後供述不一，廖說郭信良收賄根本是胡扯；郭信良也說，廖堅志沒說過錢要分給他，廖的說法是「想應該有」，既然要行賄，金額應明確講清楚，廖自己都不清楚，如何對他行賄。高進見的律師也指廖堅志的供述有前後不一的情形。

公訴檢察官對此說，郭的律師說法與勘驗筆錄內容不符，請法官參酌一審卷證內容，廖堅志起初的說法就是有請郭信良、高進見一起來處理土地重劃案一事，但廖怕自己會有犯罪問題，郭的律師把有的事說成沒有的事，根本是在誤導視聽，律師不應該這麼做。

郭信良則說，這案子他沒有從收取1300萬元的高進見方面拿到任何錢，也沒為這案向台南市府關說，檢視2021年到2023年的台南市府關說紀錄，沒有任何郭信良向市府關說的紀錄。

不過，此案一審合議庭認定郭信良分得650萬元、犯貪污收賄罪，判13年徒刑、褫奪公權8年，未扣案的650萬元須沒收或追徵；高進見也犯共同貪污收賄罪，一審判刑9年、褫奪公權4年、教唆偽證罪判刑6月，未扣案的650萬元也要沒收或追徵；廖堅志犯行賄罪，獲判免刑。

