最高檢首次參與國際書展 推「神探」公益桌曆預購破1500本

最高檢察署《2026「神探」「Impossible Mission」公益桌曆》10月封面。（最高檢提供）

為響應法務部柔性司法政策，最高檢察署與台灣犯罪作家聯會共同策畫、參與文化部9月18日至21日在台中展覽館的「第1屆台灣國際兒少書展」，展出近來編著「德國檢察實務、國家安全法、反滲透法、國家機密保護法逐條評釋」等出版品，並推出「2026神探Impossible Mission」公益桌曆預購，展場預購已破1500本以上，自即日起於全通路開放限量預購，每本公益價200元，預購收入全數歸入國庫。

這是最高檢首次參與國際書展，共規劃「夢想現場、鑑識現場、謎案現場、推理現場、探險現場、時間現場」6大主題，其中「探險現場-檢察官的任務日記」區，展示最高檢近來出版熱銷的「國安三法逐條評釋、德國檢察實務」等出版品，同時讓民眾穿上法袍，體驗檢察官工作日常及認識法律職人的專業與挑戰。

此外，最高檢每年都會精選不同主題，結合法律、故事及藝術推出公益桌曆，這次「時間現場-桌曆，司法新美學」區就有這些桌曆，包含上市兩週1千本即售磬的「2024奉法者強則國強公益桌曆」與印製6000本全數售罄的「2025法律 童話 物語公益桌曆」等。

最高檢表示，今年公益桌曆核心概念為「神人探案」，以「Impossible Mission」為名，象徵司法人員憑藉敏銳縝密的推理能力，破解不可能偵破的犯罪，以12則經典推理故事結合法律概念，每月搭配插畫與故事摘要，呈現辦案邏輯與證據運用的探案辯證，讓國人彷彿親歷法庭與現場交錯的時空。

最高檢表示，結合「2026神探Impossible Mission」公益桌曆每月不同經典推理小說，最高檢將陸續在北、中、南各地舉辦13場全國性講座，由8位檢察官及12位台灣犯罪推理作家組成講師團，希望能培養更多具台灣特色的司法文學創作者。

首場對談「Everything is possible：福爾摩斯探案」，9月21日於兒少書展雲朵沙龍登場，檢察總長邢泰釗與知名犯罪小說作家既晴聯手對談「小說與法律的真相交會」，透過法律人與創作者的雙重視角，拆解犯罪心理、敘事技巧與故事背後的價值辯證；邢泰釗表示：「觀察能力絕對不會憑空產生，都是從生活中的點點滴滴及經驗淬煉而出，一個優秀的檢察官也是一樣，絕對不可能坐在辦公室就能查出犯罪事實的真相」。

最高檢察署聘請名師精心製作限量「法律童話物語」小王子公仔，提供預購者抽獎。（最高檢提供）

小朋友體驗檢察官袍，開心與檢察總長邢泰釗（圖左）合照。（最高檢提供）

