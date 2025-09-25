為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    2車手「黑吃黑」300萬！遭老大囚虐15天 家屬抱80萬救人

    2025/09/25 12:48 記者黃佳琳／高雄報導
    警方救出兩名詐團「黑吃黑」遭囚禁15天的車手。（記者黃佳琳翻攝）

    黃姓幫派份子以高雄某茶行為據點，成立詐團車手集團，但旗下兩名車手卻私吞300萬元詐款，黃男不爽，將兩名車手囚禁凌虐長達15天，家屬抱著80萬元救人，兩名車手被埋伏警方救出，並逮捕黃男共11人，雄檢偵結後依詐欺等罪起訴。

    刑事局南部打擊犯罪中心指出，去年5月，兩名車手的家人報案指稱，孩子遭人綁架，對方開口要求80萬贖金，警方報獲後追查，發現內情不單純，經調查後，研判應是詐騙集團黑吃黑，但考量兩名車手的人身安全，於是在警方安排下，由家屬出面付贖金，警方則埋伏在旁伺機行動。

    當兩名車手家屬依指示到三民區某民宅交錢時，在場把風的彭姓男子當場被逮，而兩名受囚禁15天的車手也順利獲救；檢警溯源，發現彭姓男子和兩名車手都是黃姓男子的小弟，黃男因懷疑兩名車手私吞300萬元，才下令將兩人綁起來，逼他們還錢。

    檢警發動數波搜索行動，終於順利瓦解黃男（27歲）為首的詐騙車手集團，經清查，至少43人受害、遭騙走總金額逾4000萬元，黃男主要幹部楊姓男子（26歲）都被聲押獲准，經雄檢偵結後，依詐欺、恐嚇取財、妨害自由等罪起訴黃男共11人。

