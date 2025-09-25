女大生性侵命案再審呂金鎧獲平反 高院3理由判無罪

麵包師傅呂金鎧被控涉及32年前女大生性侵殺人案，一審判死刑，更六審改判20年定讞，高院再審庭今改判無罪，呂表示現在司法很進步，感謝法官相信他是清白的。（記者楊國文攝）

65歲麵包師傅呂金鎧被控犯下32年前的女大生性侵命案，一審判呂死刑，更六審判呂20年徒刑，他未上訴而定讞，經高院更七審審理同案被告陳錫卿後，依最新的DNA鑑定未認定呂參與犯案，但呂已服刑19年多並假釋出獄，聲請再審獲准，高院再審庭認定，依呂被刑求的自白、同案死囚陳錫卿有瑕疵的證詞及當初不精確的DNA鑑定結果，無法證明呂有涉案，今改判無罪。

高院再審庭指出，呂金鎧在案發後的1993年12月23日至30日間進行5次警詢、2次偵訊，均否認涉案，直至同案被告陳錫卿1994年1月8日晚間被捕後，呂在第6次警詢突然自白犯罪，並撰寫文句不通順、重複謄寫的自白書，除行為有異外，檢察官以臨時偵查庭訊問時，呂已供稱其自白均為謊言。

同案被告陳錫卿亦供稱，因受警方刑求而偽稱與呂共同涉案，以求分擔罪責，也有聽到呂被員警刑求毆打的聲音，而且呂和陳錫卿當天移送台北看守所時，外傷記錄表、病歷卡上亦記載有傷勢。因此，呂和陳錫卿於1994年1月8、9日製作的警詢筆錄、自白書，均出於不正方法，不具證據能力，不得作為本案證據。

高院再審庭亦認為，依刑事警察局2006年7月18日DNA鑑定報告結果，在被害女大生陰道內僅檢出陳錫卿的DNA，不能證明呂對女大生涉強制性交犯行，另依證人對案發當晚女大生和呂的行蹤，陳述有所矛盾，無法認定呂在女大生遭性侵殺害時確有在場。

至於同案被告陳錫卿雖曾證稱和呂共同犯案，但和證人證詞不合，且其在偵查時歷次供述即有矛盾，尤其在一審判決死刑後供詞反覆，其證詞可信度有重大瑕疵，無法做為證據。因此，原判決認定呂與陳錫卿對女大生共同犯下強性交及殺人罪，認事用法尚有違誤，改判無罪。

1993年間，女大學生經家教中心安排，到新北市一處公寓3樓面談後喪命。檢警追查指公寓住戶麵包師傅呂金鎧與借住的友人陳錫卿涉有重嫌，將2人查獲到案。

檢警調查，有妨害風化前科的陳錫卿1993年12月17日假釋，投靠在獄中認識的呂金鎧，同月22日，陳錫卿佯稱找家教，卻和呂金鎧合力性侵女大生得逞，再以衛生褲勒斃女大生。

一審將陳、呂均判決死刑，後來高院更六審判陳死刑、呂20年徒刑，呂念及父母高齡，盼早日回家，捨棄上訴而有罪定讞。陳繼續上訴，經更七審委託刑事局以最新的DNA鑑定技術進行鑑定，發現女大生的下體沒有呂的精液，改認定呂並非共犯，但仍判陳錫卿死刑定讞。

呂男經羈押和服刑共19年半後，獲得假釋，不過，呂認為蒙受很大冤屈，堅稱未參與犯案，透過冤獄平反協會申冤，並以更七審認女大生的下體沒有驗出呂的精液等理由，提出再審獲准。

