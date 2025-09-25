轟！彰市違建崩塌石塊砸傷婦人 居民氣炸批「通報遲未處理」

老舊建物石塊突然崩塌砸傷婦人。（圖由民眾提供）

1名婦人今天（25日）上午行經彰化市長安街178巷時，頭頂上的建物突然「轟隆」崩塌，婦人連忙閃避，惟脖子仍遭石塊砸中受傷，街坊氣炸指稱該處日前曾通報希望公所處理，但已經好幾天都沒有處理，到底是要等多久？萬一砸到頭部後果不堪設想。

彰市長澄清︰早就發文給彰化縣府

市長林世賢則澄清說，拆除違建是縣府的權責，他們接獲反映後立即向縣府通報建物有坍塌之虞，由縣府命令屋主拆除，若不拆除縣府會代為執行拆除，再向屋主求償。

請繼續往下閱讀...

有民眾指出，今天上午廢棄的建築物外層掉下來砸到婦人，建物外觀上有很多無法固定的生鏽金屬尖片，而今天是石塊掉下來；9月15日已經有通報里長，里長也馬上發文給市公所，但到今天都沒有處理，讓他們生活在恐懼中；在這裡生活的以老年人居多，剛剛是砸到婦人的後頸，但萬一砸到頭後果不堪設想。

市長林世賢則指出，他們日前在接獲地方反映後，9月19日彰化市公所早就發文給彰化縣政府通報違章危樓，今天他接獲通報有市民遭砸傷後，也立即指示所屬處理，絕無拖延；違建危樓是由縣政府要命令屋主拆除，他們並無權責要求屋主拆除，屋主若不拆除，縣政府會代為執行拆除再向屋主求償。

老舊建物的石棉瓦等物品搖搖欲墜，地方居民相當憂心。（圖由民眾提供）

婦人脖子遭落石擊中。（圖由民眾提供）

老舊建物石棉瓦搖搖欲墜。（圖由民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法