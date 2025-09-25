為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    基隆一晚2起肇逃疑酒駕肇禍 駕駛到案稱緊張落跑

    2025/09/25 12:34 記者林嘉東／基隆報導
    基隆市沈姓男子駕駛休旅車接連肇事逃逸，先撞傷女騎士，再撞路旁車輛，肇事後逃逸，警方找到他的車子車頭嚴重受損，車內還有濃濃酒味。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市沈姓男子駕駛休旅車接連肇事逃逸，先撞傷女騎士，再撞路旁車輛，肇事後逃逸，警方找到他的車子車頭嚴重受損，車內還有濃濃酒味。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市中正區中正路、中山區中平街22日晚間不到半小時接連發生2起交通事故，先是尤姓女騎士被撞飛數公尺受傷，接著停放路邊2輛汽車與1台機車也遭波及受損。警方循線找到肇事的休旅車，聞到車內有濃濃酒味，但駕駛不在車內，警方通知沈姓駕駛到案後，將沈男依涉犯肇事逃逸、過失傷害等罪送辦。

    22日晚間11時許，1名尤姓女騎士騎經基隆中正路213號前遭1輛休旅車撞擊後，整個人噴飛數公尺遠，警消獲報趕抵救援，還好女騎士意識清楚，但肇事車輛並未停在現場，消防隊員趕緊將受傷女騎士送醫急救，警方則調閱監視器，追查肇逃休旅車。

    未料，當晚11點半，中山區中平街也發生1輛休旅車擦撞路邊1台機車及2輛汽車，造成機車、汽車毀損，但肇事車輛並未停在事故現場。警方調閱監視器查出肇事車輛被棄置在安中產業道路，經比對車型與中正路213號前撞傷尤女的休旅車相同；警方採證時，聞到車內有濃濃酒味，擋風玻璃有撞擊裂痕、輪胎破裂、鋼圈變形，車體嚴重毀損，駕駛棄車後走路返家。

    警方前晚8點通知43歲的沈姓車主到案，沈男否認酒駕，辯稱，他當時煞車不及撞上女騎士，後來過於緊張誤踩油門肇事逃逸；警方訊後，將沈男依涉犯肇事逃逸、過失傷害等罪函送法辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    基隆市沈姓男子駕駛休旅車，接連肇事逃逸，先撞傷女騎士，再撞路旁車輛，肇事後逃逸，警方找到他的車子車頭嚴重受損，車內還有濃濃酒味，車體有多處撞擊留下的擦痕。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市沈姓男子駕駛休旅車，接連肇事逃逸，先撞傷女騎士，再撞路旁車輛，肇事後逃逸，警方找到他的車子車頭嚴重受損，車內還有濃濃酒味，車體有多處撞擊留下的擦痕。（記者林嘉東翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播