基隆一晚2起肇逃疑酒駕肇禍 駕駛到案稱緊張落跑

基隆市沈姓男子駕駛休旅車接連肇事逃逸，先撞傷女騎士，再撞路旁車輛，肇事後逃逸，警方找到他的車子車頭嚴重受損，車內還有濃濃酒味。（記者林嘉東翻攝）

基隆市中正區中正路、中山區中平街22日晚間不到半小時接連發生2起交通事故，先是尤姓女騎士被撞飛數公尺受傷，接著停放路邊2輛汽車與1台機車也遭波及受損。警方循線找到肇事的休旅車，聞到車內有濃濃酒味，但駕駛不在車內，警方通知沈姓駕駛到案後，將沈男依涉犯肇事逃逸、過失傷害等罪送辦。

22日晚間11時許，1名尤姓女騎士騎經基隆中正路213號前遭1輛休旅車撞擊後，整個人噴飛數公尺遠，警消獲報趕抵救援，還好女騎士意識清楚，但肇事車輛並未停在現場，消防隊員趕緊將受傷女騎士送醫急救，警方則調閱監視器，追查肇逃休旅車。

未料，當晚11點半，中山區中平街也發生1輛休旅車擦撞路邊1台機車及2輛汽車，造成機車、汽車毀損，但肇事車輛並未停在事故現場。警方調閱監視器查出肇事車輛被棄置在安中產業道路，經比對車型與中正路213號前撞傷尤女的休旅車相同；警方採證時，聞到車內有濃濃酒味，擋風玻璃有撞擊裂痕、輪胎破裂、鋼圈變形，車體嚴重毀損，駕駛棄車後走路返家。

警方前晚8點通知43歲的沈姓車主到案，沈男否認酒駕，辯稱，他當時煞車不及撞上女騎士，後來過於緊張誤踩油門肇事逃逸；警方訊後，將沈男依涉犯肇事逃逸、過失傷害等罪函送法辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

