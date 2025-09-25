蕭景田涉賄選案一審無罪！ 感嘆3年審判「終於水落石出」

國民黨前中常委蕭景田涉嫌為台北市議員林杏兒行賄一審無罪。（記者劉詠韻攝）

國民黨前中常委蕭景田，涉嫌協助台北市議員林杏兒行賄多名里長遭起訴。由於其原先的限制出境、出海措施屆滿，士林地方法院近期裁定，自9月13日起延長限制出境、出海8個月；今上午11時，法院對此案作出宣判，判決無罪，全案可再上訴。庭後，蕭景田受訪表示，本案經歷將近3年審判，如今終於水落石出。

起訴書指出，蕭景田因擔心林杏兒選情不利，可能落選，於2022年11月21日至22日期間，向16名里長候選人行賄，每票金額介於1萬元至2萬元不等。檢方指出，蕭景田當時向部分里長表示，「林杏兒選情告急，信封內的錢是一點意思，希望幫忙支持一下」，並交付裝有林女選舉文宣及現金的信封，要求具投票權的里長將選票投給林杏兒。

16名里長候選人到案說明，其中14人坦承收錢，卻辯稱「蕭景田基於私人情意的贊助」或「國民黨給黨籍里長的經費」；另2名里長候選人則否認收錢。檢方偵結後，以收受賄賂罪嫌起訴這16名里長候選人，並建請法院對於在審理中坦承犯行、具悔悟實據者給予緩刑機會。

檢方曾聲請羈押蕭景田，理由包括他在調查局人員搜索住處時一度翻牆逃離，且先前多次未依通知到案，顯示有逃亡、勾串或滅證之虞。蕭景田質疑，當時並非緊急狀況，他也無湮滅或隱匿證據之虞，認為搜索行動並不合法；不過，士林地院審酌後認為，蕭雖曾翻牆逃逸，但數日後即主動赴地檢署報到，已無羈押必要。

士林地院認為，蕭景田涉案情節重大，可能面臨非輕刑罰；且其長期參與政商活動，相較一般人而言，出境後滯留海外的能力與可能性較高，近期裁定，蕭自9月13日起延長限制出境、出海8個月，當事人可提抗告。

士林地院今上午宣判，認定蕭景田無罪。對於一審獲判無罪，蕭景田庭後受訪表示，感謝法官以及一路支持、關心他的親友所給予的意見與協助，強調經過3年審判，終於水落石出。他並期許檢調單位能更重視無罪推定原則。

