    屏東里港警設金融阻詐LINE群組 行員一鍵通報防遭指責

    2025/09/25 11:43 記者羅欣貞／屏東報導
    里港警分局長邱逸樵（右一）近日走訪轄內各農會、郵局及銀行，積極推廣「一鍵通報免困擾」措施。（屏縣里港警分局提供）

    金融機構行員是阻詐第一線人員，但發現疑似詐騙案件，以電話向警方通報時，常遭民眾指責、惡言相向、甚至客訴，為減輕行員心理壓力，屏縣里港警分局推「一鍵通報免困擾」措施，成立金融阻詐LINE群組，讓行員查覺有異時於群組上傳簡要文字即可。

    里港警分局長邱逸樵近日勤走轄內各農會、郵局及銀行，推廣「一鍵通報免困擾」措施，他表示，積極邀請行員加入分局所成立的金融阻詐LINE群組，只要發現有異常、疑似詐騙案件時，於群組上傳簡要文字如「里港郵局需要協助」或「里港郵局」甚至「里郵」等足以識別單位訊息，分局接獲後會立即派員警前往啟動阻詐作為，如此不僅可快速攔阻詐騙，也可讓行員免被民眾責難，增加通報意願。

    隨著詐騙手法、話術不斷翻新，即時的識別是否為詐騙案件及快速通報反應顯得相當重要，因此必須讓辛苦的行員更方便、更即時、更勇於協助警方，「一鍵通報」機制，讓行員不用獨自承擔壓力，只要在群組傳送關鍵字訊息，警方就會馬上趕到現場，處理後續阻詐事宜，把面對民眾的壓力交由警方承擔，行員則能更安心、更有效的履行職責，共同提升阻詐成效。

    里港警分局表示，不僅要讓行員安心、放心、勇於通報，里港警友辦事處也相當支持並提供獎勵措施，只要金融機構有成功攔阻民眾遭詐，都會有獎勵金跟感謝狀，由分局長親自到場頒贈，另外也會行文到阻詐金融機構的上級單位表揚，希望能透過緊密合作，共同守護民眾財產安全。

    里港警分局推「一鍵通報免困擾」措施，成立金融阻詐LINE群組，方便銀行行員通報。（屏縣里港警分局提供）

