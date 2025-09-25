26刀砍死彰化「芭樂公主」！恐怖情人二審仍判無期徒刑

賴志忠夥同張男殺害鄭姓前女友，今二審宣判。（資料照）

彰化男子賴志忠與鄭姓女友經營芭樂集貨場，前年底因不滿對方提分手，竟夥同張姓助手（27歲）將她綑綁後，狂砍26刀造成有「芭樂公主」之稱的鄭女失血過多死亡，彰化地院國民法官法庭審理，認為賴男手段兇殘，判決無期徒刑，賴男上訴台中高分院，今天審結宣判，維持一審認定，仍可上訴。

檢警調查，賴志忠（53歲）與鄭姓女友合夥經營芭樂集貨場，兩人同居多年，但賴男性格暴躁，常因金錢問題與鄭女爭執，甚至將工資拿去賭博，手頭拮据便向女方索錢，不從就拳腳相向，鄭女多次忍耐，最終於2023年底提出分手，卻引爆賴男殺機。

2023年12月7日上午，賴預謀犯案先購買西瓜刀，再找助手張錫麒（27歲）同行，見鄭女出現，張先用膠帶綑綁其雙腳，賴則持西瓜刀、水果刀朝鄭女全身猛砍，共留下26處刀傷，包含砍穿胸壁深入胸腔與幾乎斷裂的手指，最終導致鄭女因失血過多死亡。

賴犯案後逃亡不到一天即被逮捕，全案今年5月由彰化地院國民法官審理，認定賴男殺意明確、手段凶殘，且犯後毫無悔意，一審判處無期徒刑、褫奪公權終身，張因屬從犯，量處3年6月徒刑並須接受監護。

但賴不服判決上訴認「一審量刑過重」，並引述一審判決書的附記，指殺人罪的法定刑包含死刑、無期徒刑及15年以上有期徒刑，國民法官雖選擇無期徒刑，但仍留有疑義，盼能依刑法第49條減輕刑度，而台中高分院審酌全案，今維持一審判決。

