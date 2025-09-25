離婚後為何要「辭祖」？風水師盜抖音影片打廣告這下GG了

何姓風水師盜抖音影片解釋「離婚後為何要辭祖」，遭原創者報警提告。（情境照）

陳姓男子拍攝「 離婚後為何要辭祖」的解說影片，並上傳抖音供網友欣賞，何姓風水師看完影片後，竟直接盜用影片，還在影片下方加上個人姓名、業務與電話等文字資訊後上傳LINE群組，陳男得知此事後報警提告，何姓命理師被依違反著作權法判徒刑3月，得易科罰金。

離婚後「辭祖」是台灣的傳統習俗，主要目的是透過向夫家祖先稟告，正式告別過去的連結，表示女性已非夫家成員，從此各不相干，藉此斷絕與夫家祖先的牽連，避免影響未來的生活與運勢，雖然並非所有人都相信其效力，但此儀式也能在心理上提供一個告別與療癒的過程，帶來心安。

請繼續往下閱讀...

判決指出，去年9月，陳姓男子將自行拍攝、錄製的「離婚後為何要辭祖」的解說影片上傳抖音供網友欣賞，何姓風水地理師看到影片後，覺得陳男說得很清楚、很有道理，於是把影片下載後，轉至425人的LINE群組。

不過，何姓風水師轉載影片時，竟在影片下方加註個人姓名、業務與電話等文字資訊後，形同用影片替自己打廣告，陳男得知此事後氣炸報警提告；高雄地方法院審理時，何男坦承轉傳影片，但辯稱用意是要跟朋友說陳男拍的影片講待很有道理，沒有要侵害他的著作權，但法官認為他未經同意就在影片裡加註個人資訊的內容，已明顯違反散布侵害著作財產權之重製物罪，因此判他徒刑3月，得易科罰金，可上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法