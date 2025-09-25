欠勞健保費等逾千萬罰鍰拒繳 福和客運負責人遭管收

福和客運股份有限公司吳姓負責人，積欠勞健保費用、勞工退休金等罰鍰累計達1250萬元不繳，還掏空福和客運資產，法務部行政執行署宜蘭分署前天向宜蘭法院聲請管收吳獲准。（記者林嘉東翻攝）

福和客運股份有限公司吳姓負責人，積欠勞健保費用、勞工退休金等罰鍰累計達台幣1250萬元，法務部行政執行署宜蘭分署多次催繳未果，發現吳不僅變賣公司車輛、將名下新北市土城區房產出賣他人，還掏空福和客運帳戶內高達6441餘萬元資金，陸續匯入前妻等多人帳戶脫產，前天向宜蘭法院聲請管收獲准。

福和客運公司2023年11月間因經營不善，客運旗下多條往來新北市永和區、基隆等路線陸續停駛，福和客運吳姓負責人在公司運營40年間，曾當選青年創業楷模，曾任多家醫院院長及客運公司負責人，是跨足醫界與運輸業聞人。

請繼續往下閱讀...

行政執行署宜蘭分署2018年間接獲基隆市政府通知福和客運積欠勞健保費用、勞工退休金，與違反公路法及勞動基準法被裁罰等累計達1250萬元後查出，吳不僅變賣新北市土城區名下房產、福和客運車輛，2020年間還掏空福和客運帳戶內高達6441餘萬元資金，陸續匯入與他同居的前妻、與前妻名下公司、福和客運前徐姓負責人配偶的公司及其他第三人公司等戶頭脫產。

行政執行官還發現吳脫產期間，2023年11月間清償車貸債務2824萬元，但吳卻稱無錢繳納罰鍰；行政執行官認為，吳惡意脫產，依違反行政執行法「處分、隱匿應供強制執行之財產」向宜蘭法院聲請管收，宜蘭地院前天裁准管收吳獲准。

宜蘭分署呼籲民眾切勿滯納稅費、罰鍰，如不繳納，如收受各執行分署或各處分機關公文，切勿心存僥倖或置之不理，如無力一次清償，主動聯繫各執行分署洽詢分期事宜，以免遭管收。

福和客運股份有限公司吳姓負責人，積欠勞健保費用、勞工退休金等罰鍰累計達1250萬元不繳，還掏空福和客運資產，法務部行政執行署宜蘭分署前天向宜蘭法院聲請管收吳獲准。（記者林嘉東翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法