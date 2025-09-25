為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    長照悲歌！兒載失智老父到東眼山推落溪谷壓頭活活溺死 國民法官法庭從輕判11年徒刑

    2025/09/25 11:20 記者余瑞仁／桃園報導
    新北市楊姓男子騎車載老父到桃園市復興區東眼山，卻將老父推落溪谷，強壓頭部入水活活溺死，警、消獲報到場救援。（資料照）

    新北市32歲楊姓男子長期照顧疑患失智症73歲老父，去年8月24日下午楊男騎機車載老父前往桃園市復興區東眼山，卻將老父推落溪谷，再強壓頭部入水活活溺死，桃園地方法院國民法官法庭審結將楊男依殺害直系尊親屬罪從輕判處有期徒刑11年。

    此案發生於去年8月24日下午，原本傳出是楊男騎機車載老父前往桃園市復興區東眼山出遊，途中父子雙雙跌落一旁約200公尺深的溪谷，楊父不幸溺水，楊男爬上道路求救，消防人員獲報到場將楊父送醫急救仍告不治；桃園檢警追查懷疑楊男涉嫌弒父，檢方將楊男依殺害直系尊親屬罪嫌聲請羈押獲准，後續查出楊男預謀弒父，刻意將老父載往東眼山推落山坡，更拉到溪谷強壓頭部活活溺死，偵結起訴。

    判決指出，楊男為家中次子，因父親身體不佳，長期由他獨自照料，案發當日中午楊男先飲酒壯膽，後騎機車搭載父親外出午餐，之後載著老父前往東眼山，途中楊父發現不對勁而與兒子發生口角，楊男停車在路邊與父親爭執，還詢問老父「願不願意一起赴死」，老父拒絕後，雙方發生拉扯，楊男涉嫌動手將父親推落一旁約200公尺深的溪谷，楊父跌落山坡被樹木卡住，楊男見狀爬下坡，將老父拉下溪邊，動手按壓其頭部至水中而溺水死亡，楊男行兇後爬上山路向過路人求助報案，製造意外跌落溪谷假象。

    國民法官法庭審酌楊男早年因父親酗酒、9歲以前喪母，又長期照顧患病老父，因擔心無法通過工作試用期，且僱用看護將可能帶來的經濟問題，身心俱疲而出下策犯下弒親案，其犯罪動機、目的偏執，所造成損害極大，然而楊男查無前科，堪認素行及品性尚佳，犯後始終坦承犯行，且與家人達成無條件調解、獲得原諒；國民法官法庭綜合考量前述情狀，並參酌訴訟參與人代理人請求從輕量刑意見，審結判處有期徒刑11年。可上訴。

